Багато років дівчина жила в Америці, аж раптом вирішила повернутись на Батьківщину. Свою конкурсну пісню вона називає "маніфестом для всіх жінок", пише 24 Канал.

Валерія переконана, що треба запалювати і нести свій голос. Цього року вона представила трек Open Our Heart, яка створена у співпраці з відомим американським продюсером Вінні Вендітто, який раніше працював над хітами Емінема.

Valeriya Force – Open Our Heart (Нацвідбір на Євробачення-2026): дивіться відео онлайн

На сцені артистка виступила у чорному вбранні, а танцюристи також були одягнені у схожі костюми до виконавиці.

На початку етеру ведуча Леся Нікітюк зауважила, що виступи учасників були записані раніше, однак в режимі прямого ефіру. Вона пояснила, що це було зроблено з метою безпеки, як і минулого року.

Головне про Valeriya Force