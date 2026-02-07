Много лет девушка жила в Америке, и вдруг решила вернуться на Родину. Свою конкурсную песню она называет "манифестом для всех женщин", пишет 24 Канал.
Не пропустите Как проходит финал Национального отбора на Евровидение-2026: текстовая трансляция
Валерия убеждена, что надо зажигать и нести свой голос. В этом году она представила трек Open Our Heart, которая создана в сотрудничестве с известным американским продюсером Винни Вендитто, который ранее работал над хитами Эминема.
Valeriya Force – Open Our Heart (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн
На сцене артистка выступила в черном наряде, а танцоры также были одеты в похожие костюмы к исполнительнице.
В начале эфира ведущая Леся Никитюк отметила, что выступления участников были записаны ранее, однако в режиме прямого эфира. Она объяснила, что это было сделано в целях безопасности, как и в прошлом году.
Напомним, что голосование начнется после выступления 10-го участника. В этом году проголосовать можно с помощью приложения Дія или отправить СМС-сообщение. Как это сделать – читайте здесь.
Главное о Valeriya Force
- Валерия родом из Харькова. В 9 лет она стала участницей "Україна має талант", а в 14 – звездой "Х-Фактора".
- Из-за Ивана Дорна, который был ее тренером, девушка поставила карьеру на паузу, ведь тот унижал ее из-за лишнего веса.
- Новый музыкальный старт был в 2022 году в Лос-Анджелесе. И именно тогда вышел трек "I am a fire", который вы точно слышали, ведь именно он принес певице фактически миллион прослушиваний на YouTube Music.
- Впервые певица пробовалась на Детское Евровидение в 2011 году. Вторая попытка была в 2017 году, но тогда Валерия не прошла даже в лонглист.