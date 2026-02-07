Зрителей ждет невероятное шоу, ведущими которого станут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Мы увидим выступления 10 финалистов, которые будут бороться за звание победителя. Текстовую трансляцию финала со всеми деталями читайте на сайте 24 Канала.

Не пропустите Украина выбирает представителя на Евровидение-2026: онлайн-трансляция финала Нацотбора

Ведущими Национального отбора в этом году стали: неизменный комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк, которая впервые сопровождает коллегу на этой сцене.

Далее на сцену Нацотбора вышли все финалисты. Напомним порядок их выступления: Valeriya Force, MOLODI, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil, "ЩукаРиба".



Порядок выступления финалистов / Фото Евровидение Украина

Концерт открывают прошлогодние представители Украины на Евровидении – группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Напомним, что в 2025 году в Базеле коллектив занял 10 место в финале.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео

Финал Национального отбора транслируется в записи. Концерт записали накануне. Такое решение, как и в прошлом году, приняли из-за угрозы воздушных тревог. Объявление результатов будет происходить вживую.

Официально начинается финал Национального отбора на Евровидение-2026! Всего за несколько часов Украина узнает имя своего представителя на крупнейшем песенном конкурсе Европы.



Вечер Нацотбора / Фото Евровидение Украина

В 18:00 стартовало предшоу, ведущей которого является Анна Тульева. Зрители получили возможность узнать о пути команд и артистов – от первых решений до репетиций, изменений в своих образах и треках и выхода на большую сцену. Предшоу показало не только процесс подготовки финалистов, но и то, почему Нацотбор всегда так важен для Украины.