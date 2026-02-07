Судьями нынешнего отбора стали победительница Евровидения-2004 Руслана, певица Злата Огневич, композитор и исполнитель Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко. Впервые прямая трансляция украинского Нацотбора доступна к просмотру на официальном ютуб-канале Евровидения, пишет 24 Канал.

Важно Какой будет Украина на Евровидении-2026: обзор песен всех финалистов Нацотбора

В этот вечер 10 финалистов вживую исполнят свои конкурсные песни, среди которых украинцы выберут ту, которая представит нашу страну на песенном конкурсе в Вене. Участники будут выступать в таком порядке:

Valeriya Force – Open Our Hearts; Molodi – THE LEGENDS; Monokate – TYT; The Elliens – Crawling whispers; Лауд – Светозарный хранитель; Лелека – "Родным"; Mr. Vel – Do or Done; KHAYAT – "Герцы"; Jerry Heil – CATHARTICUS (молитва); "ЩукаРыба" – "Моя земля".

