Судьями нынешнего отбора стали победительница Евровидения-2004 Руслана, певица Злата Огневич, композитор и исполнитель Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко. Впервые прямая трансляция украинского Нацотбора доступна к просмотру на официальном ютуб-канале Евровидения, пишет 24 Канал.
В этот вечер 10 финалистов вживую исполнят свои конкурсные песни, среди которых украинцы выберут ту, которая представит нашу страну на песенном конкурсе в Вене. Участники будут выступать в таком порядке:
- Valeriya Force – Open Our Hearts;
- Molodi – THE LEGENDS;
- Monokate – TYT;
- The Elliens – Crawling whispers;
- Лауд – Светозарный хранитель;
- Лелека – "Родным";
- Mr. Vel – Do or Done;
- KHAYAT – "Герцы";
- Jerry Heil – CATHARTICUS (молитва);
- "ЩукаРыба" – "Моя земля".
Как и когда голосовать за фаворитов?
- Голосование начнется после выступления 10 финалиста.
- Каждый из участников имеет свой порядковый номер, ведь это необходимо для голосования с помощью СМС. Чтобы это сделать, на номер 7576 пришлите код от 1 до 10 (выбираете ту цифру, которая соответствует вашему фавориту).
- Важно помнить, что с одного телефонного номера будет засчитано одно СМС-сообщение за одного финалиста.
- Также можно будет проголосовать в Дииї. Для этого нужно выполнить следующие шаги: зайти в приложение Дія – выбрать раздел "Сервисы", а затем – "Опрос".