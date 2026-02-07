Суддями цьогорічного відбору стали переможниця Євробачення-2004 Руслана, співачка Злата Огнєвіч, композитор і виконавець Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко. Уперше пряма трансляція українського Нацвідбору доступна до перегляду на офіційному ютуб-каналі Євробачення, пише 24 Канал.

Онлайн-трансляція передшоу: дивіться відео онлайн

Цього вечора 10 фіналістів наживо виконають свої конкурсні пісні, серед яких українці оберуть ту, яка представить нашу країну на пісенному конкурсі у Відні. Учасники виступатимуть в такому порядку:

Пряма трансляція фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026: дивіться онлайн

Голосування розпочнеться після виступу 10 фіналіста.

Кожен з учасників має свій порядковий номер, адже це необхідно для голосування за допомогою СМС. Щоб це зробити, на номер 7576 надішліть код від 1 до 10 (обираєте ту цифру, яка відповідає вашому фавориту).

Важливо пам'ятати, що з одного телефонного номера буде зараховане одне СМС-повідомлення за одного фіналіста.