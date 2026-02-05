24 Канал детально розповість, як потрібно цього року голосувати на Нацвідборі на Євробачення, щоб віддати голос саме своєму фавориту.

До теми Вечір Євробачення в Україні: де та коли дивитися фінал Національного відбору-2026

Як проголосувати у фіналі Нацвідбору-2026?

Цього року при виборі переможця враховуватимуться голоси й глядацького голосування, і професійного журі. На жаль, застосунок Дія іноді не витримує напливу під час голосування, тому вже другий рік поспіль можна буде проголосувати ще й за допомогою СМС-повідомлення.

Зверніть увагу! Кожен з учасників має свій порядковий номер, адже це необхідно для голосування за допомогою СМС. Щоб це зробити, на номер 7576 надішліть код від 1 до 10 (обираєте ту цифру, яка відповідає вашому фавориту).

Не пропустіть! З одного телефонного номера буде зараховане одне СМС-повідомлення за одного фіналіста.

1. Valeriya Force – Open Our Hearts;

2. Molodi – THE LEGENDS;

3. Monokate – TYT;

4. The Elliens – Crawling whispers;

5. Laud – Lightkeeper;

6. Leléka – "Рідним";

7. Mr. Vel – Do or Done;

8. KHAYAT – "Герци";

9. Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);

10. "ЩукаРиба" – "Моя земля".

Та голосування у Дії також буде. У ньому зможуть взяти участь всі українці від 14 років. Щоб проголосувати за учасника, потрібно зробити такі кроки: зайти у застосунок Дія – обрати розділ "Сервіси", а потім – "Опитування".

Та пам'ятайте, що голосування не стартує з початком ефіру. Воно розпочнеться після виступу 10 учасника. Цього року ведучими шоу стали Леся Нікітюк і Тимур Мірошниченко. Саме вони скажуть, коли можна голосувати.

Головне про Євробачення-2026