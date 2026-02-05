24 Канал детально розповість, як потрібно цього року голосувати на Нацвідборі на Євробачення, щоб віддати голос саме своєму фавориту.
До теми Вечір Євробачення в Україні: де та коли дивитися фінал Національного відбору-2026
Як проголосувати у фіналі Нацвідбору-2026?
Цього року при виборі переможця враховуватимуться голоси й глядацького голосування, і професійного журі. На жаль, застосунок Дія іноді не витримує напливу під час голосування, тому вже другий рік поспіль можна буде проголосувати ще й за допомогою СМС-повідомлення.
Зверніть увагу! Кожен з учасників має свій порядковий номер, адже це необхідно для голосування за допомогою СМС. Щоб це зробити, на номер 7576 надішліть код від 1 до 10 (обираєте ту цифру, яка відповідає вашому фавориту).
Не пропустіть! З одного телефонного номера буде зараховане одне СМС-повідомлення за одного фіналіста.
1. Valeriya Force – Open Our Hearts;
2. Molodi – THE LEGENDS;
3. Monokate – TYT;
4. The Elliens – Crawling whispers;
5. Laud – Lightkeeper;
6. Leléka – "Рідним";
7. Mr. Vel – Do or Done;
8. KHAYAT – "Герци";
9. Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);
10. "ЩукаРиба" – "Моя земля".
Та голосування у Дії також буде. У ньому зможуть взяти участь всі українці від 14 років. Щоб проголосувати за учасника, потрібно зробити такі кроки: зайти у застосунок Дія – обрати розділ "Сервіси", а потім – "Опитування".
Та пам'ятайте, що голосування не стартує з початком ефіру. Воно розпочнеться після виступу 10 учасника. Цього року ведучими шоу стали Леся Нікітюк і Тимур Мірошниченко. Саме вони скажуть, коли можна голосувати.
Головне про Євробачення-2026
- Цього року співочий 70-й ювілейний конкурс проходитиме у Відні, столиці Австрії.
- Півфінали запланували на 12 та 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня.
- За результатами жеребкування стало відомо, що Україна виступатиме у другій половині другого півфіналу.
- Європейська мовна спілка допустила Ізраїль до участі, попри протести деяких країн. Від так, Іспанія, Словенія, Нідерланди та Ісландії не братимуть участі через таке рішення.