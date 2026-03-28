У подкасті "СучЦукрМуз" на ютуб-каналі "hromadske.зміст" Джамала розповіла деталі підготовки до фіналу Національного відбору. Та вперше назвала гурт, за який вболівала найбільше.

Я думаю, що можна вже про це казати. Я дуже вболівала за Karyotype й хотіла, щоб вони були у фіналі,

– зізналась Джамала.

Артистка розповіла, що від початку і до самого фіналу зробила чимало роботи. Через цілковите занурення у Нацвідбір вона поставила на паузу свої плани. Наприклад, Джамала хотіла зробити альбом з двох частин.

Зазначимо, 27 березня Джамала презентувала нову платівку "Рух мій". Це її восьмий студійний альбом, до якого увійшло 10 пісень та один бонусний трек. В альбомі поєдналось кілька жанрів: інді- та артпоп, electro Soul, R&B та синті-поп.

Водночас Джамала шкодує про те, що вона не могла впливати на інші деталі виступів фіналістів.

Ця така історія, наче ти робиш-робиш, й у фіналі хочеш відповідати за всі деталі, але багато моментів не входило в мої повноваження, на жаль. Я зараз це можу сказати, тому що я, як людина вимоглива до себе й до оточення, хотіла б усе ж мати слово в постановці, мати слово у вигляді артиста,

– сказала співачка.

Зірка додала, що дуже хвилювалась за багатьох фіналістів, давала поради чи вказувала на помилки. Джамала зізналась, що іноді їй просто не довіряли.

"Мені було складно і сумно й від того, що світ настільки став, не знаю, брехливим чи що, що люди, от у цьому випадку артисти, не до кінця мені довіряли, що я безкорисно абсолютно хочу їм дати якісь поради. А я просто керуюся своїм досвідом, і якщо це їм підійде – буде клас. Можливо, це треба самому пройти", – підсумувала артистка.

