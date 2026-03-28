У подкасті "СучЦукрМуз" на ютуб-каналі "hromadske.зміст" Джамала розповіла деталі підготовки до фіналу Національного відбору. Та вперше назвала гурт, за який вболівала найбільше.
Я думаю, що можна вже про це казати. Я дуже вболівала за Karyotype й хотіла, щоб вони були у фіналі,
– зізналась Джамала.
Артистка розповіла, що від початку і до самого фіналу зробила чимало роботи. Через цілковите занурення у Нацвідбір вона поставила на паузу свої плани. Наприклад, Джамала хотіла зробити альбом з двох частин.
Зазначимо, 27 березня Джамала презентувала нову платівку "Рух мій". Це її восьмий студійний альбом, до якого увійшло 10 пісень та один бонусний трек. В альбомі поєдналось кілька жанрів: інді- та артпоп, electro Soul, R&B та синті-поп.
Водночас Джамала шкодує про те, що вона не могла впливати на інші деталі виступів фіналістів.
Ця така історія, наче ти робиш-робиш, й у фіналі хочеш відповідати за всі деталі, але багато моментів не входило в мої повноваження, на жаль. Я зараз це можу сказати, тому що я, як людина вимоглива до себе й до оточення, хотіла б усе ж мати слово в постановці, мати слово у вигляді артиста,
– сказала співачка.
Зірка додала, що дуже хвилювалась за багатьох фіналістів, давала поради чи вказувала на помилки. Джамала зізналась, що іноді їй просто не довіряли.
"Мені було складно і сумно й від того, що світ настільки став, не знаю, брехливим чи що, що люди, от у цьому випадку артисти, не до кінця мені довіряли, що я безкорисно абсолютно хочу їм дати якісь поради. А я просто керуюся своїм досвідом, і якщо це їм підійде – буде клас. Можливо, це треба самому пройти", – підсумувала артистка.
Як минув Нацвідбір-2026?
- Процес Національного відбору розпочався ще у 2025 році. Музична продюсерка Джамала отримувала заявки, прослуховувала їх та обирала найкращих претендентів. Спершу був сформований лонглист, а згодом оприлюднили список фіналістів. Традиційно, ще одного учасника фіналу додали через онлайн-голосування – ним став KHAYAT.
- Фінал Національного відбору відбувся 7 лютого. 10 учасників представили наживо свої пісні та номери. Друге місце посів LAUD, третє – Jerry Heil.
- Переможницею стала LELÉKA – вона отримала найбільше балів як від глядачів, так і від членів журі. Зараз виконавиця активно готується до виступу вже на великому Євробаченні