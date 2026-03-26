Команда LELÉKA роз'яснила ситуацію з підготовкою до Євробачення-2026 у коментарі NV.
У команді LELÉKA розповіли, що коментар програмі "Наодинці з Гламуром" вона давала ще 14 березня, а випуск вийшов 24 березня. Уже пройшов певний час, тож ситуація змінилась.
Підготовка відбувається стандартно: частково коштом Суспільного, частково із залученням українських бізнесів та брендів, частково з допомогою меценатів,
– зазначили представники LELÉKA.
Нагадаємо, що під час спілкування з журналісткою ТСН LELÉKA заявила, що наразі витрат на підготовку до Євробачення-2026 немає, адже команда наразі не знайшла кошти.
Збираємось найближчим часом починати шукати спонсорів, якоїсь залученості, тому що суми велетенські. Все на Євробаченні коштує багато. Я не могла уявити, що це будуть такі суми і їх потрібно буде самотужки знаходити,
– зізналась співачка.
Що відомо про Євробачення-2026?
70-й пісенний конкурс Євробачення прийматиме Австрія після перемоги JJ з піснею Wasted Love. За результатами голосування журі та глядачів він набрав 436 балів.
Євробачення-2026 відбудеться у Відні на арені Wiener Stadthalle. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал на 16 травня.
За перемогу боротимуться 35 країн-учасниць, які вже представили свої треки. Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія бойкотували конкурс через те, що Європейська мовна спілка (EBU) допустила Ізраїль.
LELÉKA виступатиме з піснею Ridnym. Наразі букмекери прогнозують Україні 9 місце, а у трійці лідерів опинилися Фінляндія, Франція і Данія.