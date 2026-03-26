Команда LELÉKA роз'яснила ситуацію з підготовкою до Євробачення-2026 у коментарі NV.

Дивіться також LELÉKA презентувала оновлену версію пісні Ridnym, з якою виступить на Євробаченні-2026

У команді LELÉKA розповіли, що коментар програмі "Наодинці з Гламуром" вона давала ще 14 березня, а випуск вийшов 24 березня. Уже пройшов певний час, тож ситуація змінилась.

Підготовка відбувається стандартно: частково коштом Суспільного, частково із залученням українських бізнесів та брендів, частково з допомогою меценатів,

– зазначили представники LELÉKA.

Нагадаємо, що під час спілкування з журналісткою ТСН LELÉKA заявила, що наразі витрат на підготовку до Євробачення-2026 немає, адже команда наразі не знайшла кошти.

Збираємось найближчим часом починати шукати спонсорів, якоїсь залученості, тому що суми велетенські. Все на Євробаченні коштує багато. Я не могла уявити, що це будуть такі суми і їх потрібно буде самотужки знаходити,

– зізналась співачка.

Що відомо про Євробачення-2026?