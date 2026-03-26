Команда LELÉKA разъяснила ситуацию с подготовкой к Евровидению-2026 в комментарии NV.
В команде LELÉKA рассказали, что комментарий программе "Наедине с Гламуром" она давала еще 14 марта, а выпуск вышел 24 марта. Уже прошло определенное время, поэтому ситуация изменилась.
Подготовка происходит стандартно: частично за счет Общественного, частично с привлечением украинских бизнесов и брендов, частично с помощью меценатов,
– отметили представители LELÉKA.
Напомним, что во время общения с журналисткой ТСН LELÉKA заявила, что сейчас расходов на подготовку к Евровидению-2026 нет, ведь команда пока не нашла средства.
Собираемся в ближайшее время начинать искать спонсоров, какой-то вовлеченности, потому что суммы огромные. Все на Евровидении стоит много. Я не могла представить, что это будут такие суммы и их нужно будет самостоятельно находить,
– призналась певица.
Что известно о Евровидении-2026?
70-й песенный конкурс Евровидение будет принимать Австрия после победы JJ с песней Wasted Love. По результатам голосования жюри и зрителей он набрал 436 баллов.
Евровидение-2026 состоится в Вене на арене Wiener Stadthalle. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал на 16 мая.
За победу будут бороться 35 стран-участниц, которые уже представили свои треки. Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия бойкотировали конкурс из-за того, что Европейский вещательный союз (EBU) допустил Израиль.
LELÉKA будет выступать с песней Ridnym. Сейчас букмекеры прогнозируют Украине 9 место, а в тройке лидеров оказались Финляндия, Франция и Дания.