Команда LELÉKA разъяснила ситуацию с подготовкой к Евровидению-2026 в комментарии NV.

В команде LELÉKA рассказали, что комментарий программе "Наедине с Гламуром" она давала еще 14 марта, а выпуск вышел 24 марта. Уже прошло определенное время, поэтому ситуация изменилась.

Подготовка происходит стандартно: частично за счет Общественного, частично с привлечением украинских бизнесов и брендов, частично с помощью меценатов,

– отметили представители LELÉKA.

Напомним, что во время общения с журналисткой ТСН LELÉKA заявила, что сейчас расходов на подготовку к Евровидению-2026 нет, ведь команда пока не нашла средства.

Собираемся в ближайшее время начинать искать спонсоров, какой-то вовлеченности, потому что суммы огромные. Все на Евровидении стоит много. Я не могла представить, что это будут такие суммы и их нужно будет самостоятельно находить,

– призналась певица.

