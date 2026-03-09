Видео с обновленной композицией уже опубликовали на официальном ютуб-канале LELÉKA.
Песня Ridnym, с которой LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026, посвящена теме дома и связи с близкими людьми. В ней современное звучание переплетается с украинскими музыкальными традициями.
Одной из особенностей трека является 28-секундный вокализ – момент, когда певица поет без слов, передавая эмоции только голосом. Этот момент передает идею, что музыка способна говорить о самом важном даже без текста.
В обновленной версии песни усилили звучание бандуры. Инструмент в исполнении музыканта Ярослава Джуся открывает песню и задает ее эмоциональный настрой.
Версия песни Ridnym для Евровидения для меня особенная. Мне хотелось еще сильнее подчеркнуть ее корни и звучание, поэтому в самом начале появляется больше чистого звучания бандуры. Бандура – очень символический инструмент для украинской культуры. В ее звучании есть наша история, наши песни и память. Я ее называю "украинской арфой", но для нас она имеет еще более глубокое значение – это звук, который мгновенно возвращает домой,
– отметила сама LELÉKA.
Что известно об участии LELÉKA в Евровидении-2026?
- Певица боролась за право представлять Украину вместе с 9 другими участниками Нацотбора. В финале песенного конкурса LELÉKA получила наибольшее количество баллов как от жюри, так и от зрителей, одержав победу.
- 13 февраля исполнительница подписала договор с Общественным для участия в Евровидении-2026, официально став представительницей Украины.
- Евровидение в этом году будет проходить на крупнейшей крытой арене Австрии – Wiener Stadthalle в Вене. Выступление украинской певицы запланировано во втором полуфинале конкурса 14 мая. Гранд-финал Евровидения-2026 пройдет 16 мая.