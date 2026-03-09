Инцидент произошел днем. 30-летняя женщина открыла огонь по имению поп-звезды Рианны в Беверли-Хиллз. Одна из пуль пробила стену дома. Об этом сообщили местные медиа, пишет Reuters.

Смотрите также В кабриолете с мужем: Рианна впервые появилась на публике после рождения третьего ребенка

Что известно о стрельбе в доме Рианны?

В 13:21 по местному времени правоохранители задержали нападавшую. По данным СМИ, во время стрельбы Рианна находилась дома, однако никто не пострадал.

Известно, что подозреваемая сделала семь выстрелов из автомобиля, который стоял через дорогу от ворот поместья. После она быстро скрылась на нем.

Авто женщины и ее саму обнаружили примерно в 12 километрах от дома певицы, где ее и задержали. Имя подозреваемой пока не обнародуют.

В прошлом сентябре Рианна родила третьего ребенка – дочь от своего партнера, рэпера Asap Rocky. О третьей беременности певица объявила на Met Gala в прошлом году.

Это не впервые, когда пара оказывается в центре новостей. В феврале этого года Asap Rocky признали невиновным по делу о стрельбе в бывшего друга. Во время суда Рианна даже приводила в суд своих двух сыновей.

Певица родом из Барбадоса, настоящее имя которой Робин Фенти, стала известной в начале 2000-х благодаря хитам Pon de Replay и Umbrella.

Недавно она отметила 20-летие с момента выхода своего первого альбома. Кроме музыки, Рианна создала несколько успешных бизнесов, в частности популярный косметический бренд Fenty Beauty и компанию по производству белья.

По оценкам Forbes, состояние 37-летней звезды превышает 1 миллиард долларов.

Последние новости о голливудских звездах