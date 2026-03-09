Інцидент трапився вдень. 30-річна жінка відкрила вогонь по маєтку попзірки Ріанни в Беверлі-Гіллз. Одна з куль пробила стіну будинку. Про це повідомили місцеві медіа, пише Reuters.

Що відомо про стрілянину у будинку Ріанни?

О 13:21 за місцевим часом правоохоронці затримали нападницю. За даними ЗМІ, під час стрілянини Ріанна перебувала вдома, однак ніхто не постраждав.

Відомо, що підозрювана зробила сім пострілів з автомобіля, який стояв через дорогу від воріт маєтку. Опісля вона швидко втекла на ньому.

Авто жінки і її саму виявили приблизно за 12 кілометрів від дому співачки, де її й затримали. Ім'я підозрюваної поки що не оприлюднюють.

Минулого вересня Ріанна народила третю дитину – доньку від свого партнера, репера Asap Rocky. Про третю вагітність співачка оголосила на Met Gala минулого року.

Це не вперше, коли пара опиняється в центрі новин. У лютому цього року Asap Rocky визнали невинним у справі про стрілянину в колишнього друга. Під час суду Ріанна навіть приводила до суду своїх двох синів.

Співачка родом із Барбадоса, справжнє ім'я якої Робін Фенті, стала відомою на початку 2000-х завдяки хітам Pon de Replay та Umbrella.

Нещодавно вона відзначила 20-річчя з моменту виходу свого першого альбому. Окрім музики, Ріанна створила кілька успішних бізнесів, зокрема популярний косметичний бренд Fenty Beauty та компанію з виробництва білизни.

За оцінками Forbes, статки 37-річної зірки перевищують 1 мільярд доларів.

