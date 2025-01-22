Коханому Ріанни загрожує до 24 років позбавлення волі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Так, за даними прокуратури, інцидент стався 6 листопада 2021 року, коли A$AP Rocky нібито вистрілив у свого друга дитинства Терелла Ефрона. Потерпілий засвідчив, що кулі зачепили кісточки його пальців. Все сталося через те, що стосунки між репером та Террелом зіпсувалася.

Днями суддя розпочав відбір присяжних. Він наголосив на рівному ставленні до всіх учасників процесу, незалежно від їхнього статусу. До того ж суддя дозволив присутність журналістів у залі суду із можливістю відеофіксації процесу

Зауважимо, що прокуратура намагалася досягти угоди з репером, пропонуючи йому визнати провину в обмін на сім років умовного терміну, три роки випробувального терміну та шість місяців ув'язнення. Проте захист відхилив цю пропозицію.

Адвокат музиканта Джо Такопіна заявив про намір довести, що використана зброя була лише стартовим пістолетом. Сам A$AP Rocky категорично заперечує всі звинувачення.