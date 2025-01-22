Возлюбленному Рианны грозит до 24 лет лишения свободы. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Так, по данным прокуратуры, инцидент произошел 6 ноября 2021 года, когда A$AP Rocky якобы выстрелил в своего друга детства Терелла Эфрона. Пострадавший засвидетельствовал, что пули задели костяшки его пальцев. Все произошло из-за того, что отношения между рэпером и Террелом испортилась.

На днях судья начал отбор присяжных. Он отметил равное отношение ко всем участникам процесса, независимо от их статуса. К тому же судья разрешил присутствие журналистов в зале суда с возможностью видеофиксации процесса

Заметим, что прокуратура пыталась достичь соглашения с рэпером, предлагая ему признать вину в обмен на семь лет условного срока, три года испытательного срока и шесть месяцев заключения. Однако защита отклонила это предложение.

Адвокат музыканта Джо Такопина заявил о намерении доказать, что использованное оружие было лишь стартовым пистолетом. Сам A$AP Rocky категорически отрицает все обвинения.