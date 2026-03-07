Про це розповів Шон Філіпс – колишній асистент та давній друг артистки. Він дав коментар з цього приводу для E! News.

Шон Філліпс пригадав, що Брітні Спірс написала йому після того, як її заарештували. Вона повідомила, що в неї все гаразд. І погодилась на пропозицію Шона розповісти про її коментар публічно.

Друг артистки зазначив, що цей інцидент не вплине на погіршення стану співачки. На його думку, ця поведінка нетипова для артистки.

Вона не є шкідливою людиною. Вона одна з найсильніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав. Вона просто продовжує йти вперед,

– сказав Шон Філліпс.

Також про арешт висловився представник Брітні Спірс. Він зауважив, що артистка планує "вжити заходів та дотримуватися закону" надалі.

Це був прикрий інцидент, який абсолютно не можна вибачити. Сподіваємося, що вона зможе отримати необхідну допомогу та підтримку в цей складний час,

– сказав представник співачки.

Що відомо про арешт Брітні Спірс?