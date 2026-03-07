Про арешт колишньої дружини в Асгарі запитали в інтерв'ю Fox News у п'ятницю, 6 березня. Уродженець Тегерана зазначив, що в першу чергу сконцентрований на війні в Ірані.

Коли справа доходить до людей, які роблять помилки, я це розумію. Я вважаю, що кожен заслуговує на приватність. І я сподіваюся, що преса винесла урок з минулого, і вони нададуть їй необхідну приватність

– цитує Сема Асгарі People.

Брітні Спірс заарештували ввечері 4 березня у Вентурі (штат Каліфорнія) за підозрою у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Співачку відпустили додому вранці наступного дня.

У пресрелізі, який опублікував співробітник з питань зв'язків з громадськістю Каліфорнійського дорожнього патруля Раян Айерс, йдеться, що Брітні їхала на чорному BMW 430i й перевищила швидкість, тож авто зупинили.

Спірс пройшла тести для визначення зловживання алкоголем, перш ніж її заарештували. За словами Айерс, все виглядало як "керування транспортним засобом під впливом комбінації наркотиків та алкоголю".

Розслідування інциденту триває. Очікуються результати хімічних аналізів. У коментарі People представник артистки заявив, що арешт був "неприємним інцидентом, який абсолютно не можна вибачити".

Брітні збирається вжити правильних заходів та дотримуватися закону, і, сподіваємося, це може бути першим кроком до давно назрілих змін, які мають відбутися в житті Брітні. Сподіваємося, вона зможе отримати допомогу та підтримку, які їй потрібні в цей важкий час,

– сказав він.

Представник Спірс додав, що її близькі, зокрема сини, будуть поряд.

Що відомо про стосунки Брітні Спірс і Сема Асгарі?