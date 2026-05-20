Про це повідомляє CNN.

Увечері понеділка аукціонному дому Christie’s знадобилось лише 40 хвилин, щоб продати твори мистецтва на суму понад 630 мільйонів доларів, встановивши рекорди для художника Джексона Поллока та скульптора Костянтина Бранкузі. Аукціон завершився ще одним рекордом, принісши 490 мільйонів доларів.

Загальна сума першої частини аукціону в Нью-Йорку складала 1,1 мільярда доларів, вона включала 16 робіт зі знаменитої колекції Семюеля Ірвінга Ньюхауса.

Christie’s уже вчетверте виставив на продаж роботи покійного медіамагната, якому належало видавництво Condé Nast, а також значна частина американських газет та телерадіокомпаній.

Аукціонний дім запросив Ніколь Кідман для зйомок рекламного відео, в якому вона взаємодіяла із золотим бюстом Константіна Бранкузі "Данаїда", який мав стати одним із головних лотів вечора.

Картина "Данаїда", продана за 107,6 мільйона доларів з урахуванням комісійних, майже одразу після початку торгів побила попередній аукціонний рекорд Бранкузі у 71,2 мільйона доларів.

Знакова робота Поллока була продана за 181,2 мільйона доларів з урахуванням комісійних і стала найдорожчим лотом вечора, що перевищило попередній рекорд абстрактного експресіоніста 2021 року в 61,2 мільйона доларів.

На аукціоні також були представлені роботи Пабло Пікассо, Піта Мондріана, Анрі Матісса, Жуана Міро, Джаспера Джонса, Енді Воргола, Роберта Раушенберга та три шедеври з колекції колишньої президентки Музею сучасного мистецтва Агнес Гунд. Вони встановили новий рекорд у 98,4 мільйона доларів за роботу Марка Ротко.

В який скандал нещодавно потрапила Ніколь Кідман?

Нещодавно Ніколь Кідман обурила українців заявою про свій інтерес до російської культури та авторів. Голлівудська акторка пригадала, як захоплювалася Левом Толстим і Федором Достоєвським.

За словами Кідман, вона не могла зупинитися, коли читала твори російських письменників. До того ж знаменитість пригадала поїздку до Санкт-Петербурга у 2018 році.