Об аресте бывшей жены у Асгари спросили в интервью Fox News в пятницу, 6 марта. Уроженец Тегерана отметил, что в первую очередь сконцентрирован на войне в Иране.
Когда дело доходит до людей, которые делают ошибки, я это понимаю. Я считаю, что каждый заслуживает на приватность. И я надеюсь, что пресса вынесла урок из прошлого, и они предоставят ей необходимую приватность
– цитирует Сэма Асгари People.
Бритни Спирс арестовали вечером 4 марта в Вентуре (штат Калифорния) по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Певицу отпустили домой утром следующего дня.
В пресс-релизе, который опубликовал сотрудник по связям с общественностью Калифорнийского дорожного патруля Райан Айерс, говорится, что Бритни ехала на черном BMW 430i и превысила скорость, поэтому авто остановили.
Спирс прошла тесты для определения злоупотребления алкоголем, прежде чем ее арестовали. По словам Айерс, все выглядело как "управление транспортным средством под воздействием комбинации наркотиков и алкоголя".
Расследование инцидента продолжается. Ожидаются результаты химических анализов. В комментарии People представитель артистки заявил, что арест был "неприятным инцидентом, который абсолютно непростителен".
Бритни собирается принять правильные меры и придерживаться закона, и, надеемся, это может быть первым шагом к давно назревшим изменениям, которые должны произойти в жизни Бритни. Надеемся, она сможет получить помощь и поддержку, которые ей нужны в это трудное время,
– сказал он.
Представитель Спирс добавил, что ее близкие, в частности сыновья, будут рядом.
Что известно об отношениях Бритни Спирс и Сэма Асгари?
Бритни Спирс и Сэм Асгари начали встречаться в 2016 году. Влюбленные поженились в июне 2022 года, однако уже в июле 2023 года развелись. Их брак официально расторгли в мае 2024 года.
Инсайдер сообщал People, что развод прошел мирно, и брачный договор не оспаривался.
Через несколько месяцев после разрыва Асгари признался, что время, проведенное с певицей, было "благословением".