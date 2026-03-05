Об этом сообщило издание Variety. Знаменитость обвиняют в вождении в нетрезвом виде.

Вас также может заинтересовать Останки тела, которые нашли на Бали, принадлежат пропавшему парню Евы Мишаловой, – СМИ

Правоохранители Калифорнийского дорожного патруля задержали Бритни Спирс около 21:30. Оформление после ареста произошло уже рано утром в четверг – примерно в 03:00. Впоследствии артистку освободили, а рассмотрение ее дела в суде запланировано на 4 мая.

BBC обратило внимание на то, что, на фоне этого инцидента Бритни Спирс удалила свой аккаунт в соцсетях.

Для справки! Мировую известность Бритни Спирс принесли ее треки Baby One More Time, Toxic, Oops!.... I Did It Again, Gimme More и другие.

Кого еще из звезд задерживали из-за вождения в нетрезвом состоянии?