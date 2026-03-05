Об этом сообщило издание Variety. Знаменитость обвиняют в вождении в нетрезвом виде.
Правоохранители Калифорнийского дорожного патруля задержали Бритни Спирс около 21:30. Оформление после ареста произошло уже рано утром в четверг – примерно в 03:00. Впоследствии артистку освободили, а рассмотрение ее дела в суде запланировано на 4 мая.
BBC обратило внимание на то, что, на фоне этого инцидента Бритни Спирс удалила свой аккаунт в соцсетях.
Для справки! Мировую известность Бритни Спирс принесли ее треки Baby One More Time, Toxic, Oops!.... I Did It Again, Gimme More и другие.
Кого еще из звезд задерживали из-за вождения в нетрезвом состоянии?
- В 2023 году ДТП в нетрезвом виде спровоцировал украинский актер театра и кино Остап Ступка. Он наехал на припаркованный автомобиль, в котором находился 38-летний мужчина. В результате столкновения пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и травмы живота. Ступка рассказывал, что все вопросы с пострадавшим они урегулировали, а сам по городу он теперь передвигается на такси.
- В июне 2024 года из-за вождения в нетрезвом состоянии на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке был задержан американский певец Джастин Тимберлейк. "Его глаза были налиты кровью и стеклянными, из его рта исходил сильный запах алкогольного напитка, он не мог сосредоточить внимание, у него была замедленная речь, он шатался на ногах и плохо показал все стандартизированные полевые тесты на трезвость", – говорится в судебных документах, как писало издание Associated Press.