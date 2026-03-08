Трагическое известие сообщило издание TMZ, ссылаясь на тетю артиста.
Кори Паркер умер в Мемфисе, штат Теннесси.
Ранее ему диагностировали рак четвертой стадии. О причине смерти написало издание People. Актер о болезни узнал после операции по замене тазобедренного сустава. Сначала лечение давало результат, однако впоследствии рак начал распространяться. В ноябре 2025 года Кори сообщил, что примерно 90% его костей поражены аденокарциномой.
Для справки! Карцинома – это общее название раковых опухолей, которые возникают из клеток, покрывающих органы или выстилающих их изнутри. Аденокарцинома – один из видов такого рака, который развивается из железистых клеток, вырабатывающих различные вещества в организме. Она может появляться в различных органах, например в легких, желудке или кишечнике. Об этом отметили на сайте INTO-SANA.
В январе 2026 года болезнь сильно истощила организм, и Кори Паркер уже не мог нормально функционировать, потеряв возможность полноценно говорить, писать и печатать.
Что известно о Кори Паркере?
- Будущий актер родился и вырос в Нью-Йорке. Сниматься он начал уже в пятилетнем возрасте, а с 14 лет учился у преподавателей Actors Studio. Впоследствии окончил Высшую школу исполнительских искусств в Манхэттене.
- В 1980-х годах он получил свою первую небольшую роль в дневном сериале "Как вращается мир", после чего появлялся в ряде телевизионных проектов того времени. В 1990-х его карьера на телевидении активизировалась: он получал роли в сериалах Thirtysomething, Eddie Dodd, Flying Blind и Blue Skies, а затем сыграл доктора Джона Моргана в Love Boat: The Next Wave.
- Позже актер появился в сериале Will & Grace, где исполнил роль Джоша – парня героини Грейс Адлер, которую играла Дебра Мессинг.
- Также он снялся в одном эпизоде Нэшвилл. Среди его последних работ – сериал "Сан Рекордс" и короткометражный фильм Winding Brook, вышедшие в 2017 году.
- В 2000 году Кори начал работать актерским тренером. Его ученики впоследствии получали престижные награды, в частности Tony, SAG и Emmy. По словам воспитанников, он помогал актерам не только развивать мастерство, но и возвращать веру в собственные силы.