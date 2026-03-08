Трагическое известие сообщило издание TMZ, ссылаясь на тетю артиста.

Не пропустите Моя маленькая весна, – Позитив на 8 марта умилил редким фото дочери

Кори Паркер умер в Мемфисе, штат Теннесси.

Ранее ему диагностировали рак четвертой стадии. О причине смерти написало издание People. Актер о болезни узнал после операции по замене тазобедренного сустава. Сначала лечение давало результат, однако впоследствии рак начал распространяться. В ноябре 2025 года Кори сообщил, что примерно 90% его костей поражены аденокарциномой.

Для справки! Карцинома – это общее название раковых опухолей, которые возникают из клеток, покрывающих органы или выстилающих их изнутри. Аденокарцинома – один из видов такого рака, который развивается из железистых клеток, вырабатывающих различные вещества в организме. Она может появляться в различных органах, например в легких, желудке или кишечнике. Об этом отметили на сайте INTO-SANA.

В январе 2026 года болезнь сильно истощила организм, и Кори Паркер уже не мог нормально функционировать, потеряв возможность полноценно говорить, писать и печатать.

Что известно о Кори Паркере?