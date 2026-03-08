Фотографии певец опубликовал на своей странице в инстаграме.

На фото улыбающаяся Мария держит маленький букетик цветов. Также Позитив показал совместное фото с дочкой.

Моя маленькая весна с большими мечтами. С праздником вас, девушки,

– написал артист.

Кстати, ранее на своей странице в инстаграме фото сына также делился певец Виталий Козловский. 25 февраля Оскару исполнилось 2 года.

Что известно о семье Позитива?