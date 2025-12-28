Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Позитива. Он и Сахневич трогательно обратились к дочери в ее первый день рождения.

Супруги опубликовали серию черно-белых фото. Позитив и Юлия Сахневич позировали в черных костюмах, а маленькую Марию одели в красивое светлое платье, на голове у девочки был обруч.

Алексеевне 1 год. Ты изменила нашу жизнь и каждый день учишь нас вместе с тобой искренне удивляться и смотреть на этот мир твоими глазами! Любим тебя безгранично. С днем рождения, Мария! Твоя мама и та,

– говорится в сообщении.

Реакция сети

"Самые искренние поздравления прекрасной семье и маленькой принцессе!", – написал Григорий Решетник.

"Поздравляю вашу семью с именинницей! Счастливой судьбы тебе, крошка".

"Копия папы. Поздравляю, счастливого детства".

"С днем рождения Марию Алексеевну и будущую артистку".

"Поздравляю! Мирного и счастливого детства".

На своей странице в инстаграме Сахневич поделилась еще одной фотографией 1-летней Марии.

Что известно о семье Позитива?