Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Позитива. Он и Сахневич трогательно обратились к дочери в ее первый день рождения.
Супруги опубликовали серию черно-белых фото. Позитив и Юлия Сахневич позировали в черных костюмах, а маленькую Марию одели в красивое светлое платье, на голове у девочки был обруч.
Алексеевне 1 год. Ты изменила нашу жизнь и каждый день учишь нас вместе с тобой искренне удивляться и смотреть на этот мир твоими глазами! Любим тебя безгранично. С днем рождения, Мария! Твоя мама и та,
– говорится в сообщении.
Позитив с дочерью Марией / Фото из инстаграма певца
Позитив и Сахневич с дочерью / Фото из инстаграма певца
Юлия Сахневич с дочерью / Фото из инстаграма Позитива
Реакция сети
- "Самые искренние поздравления прекрасной семье и маленькой принцессе!", – написал Григорий Решетник.
- "Поздравляю вашу семью с именинницей! Счастливой судьбы тебе, крошка".
- "Копия папы. Поздравляю, счастливого детства".
- "С днем рождения Марию Алексеевну и будущую артистку".
- "Поздравляю! Мирного и счастливого детства".
На своей странице в инстаграме Сахневич поделилась еще одной фотографией 1-летней Марии.
Дочь Позитива и Юлии Сахневич / Скриншот из инстаграма танцовщицы
Что известно о семье Позитива?
Напомним, что Позитив и Юлия Сахневич были партнерами в 7 сезоне проекта "Танцы со звездами". Уже с тех пор ходили слухи об их романе, однако долгое время звезды их не подтверждали.
В апреле 2024 года Позитив подтвердил, что находится в отношениях с танцовщицей. А в сентябре Алексей сообщил, что уже около года женат на Сахневич.
15 января 2025 года Позитив и Юлия объявили, что впервые стали родителям.