Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Позитива. Він і Сахневич зворушливо звернулися до доньки у її перший день народження.

Дивіться також "Перше літо Марії": дружина Позитива замилувала фото з донечкою та чоловіком

Подружжя опублікувало серію чорно-білих фото. Позитив та Юлія Сахневич позували у чорних костюмах, а маленьку Марію одягли у красиве світле плаття, на голові у дівчинки був обруч.

Олексіївні 1 рік. Ти змінила наше життя і кожен день вчиш нас разом з тобою щиро дивуватися та дивитися на цей світ твоїми очима! Любимо тебе безмежно. З днем народження, Маріє! Твоя ма і та,
– йдеться у дописі.

Позитив з донькоюПозитив з донькою Марією / Фото з інстаграму співака

Позитив з дружиною і донькоюПозитив і Сахневич з донькою / Фото з інстаграму співака

Сахневич з донькоюЮлія Сахневич з донькою / Фото з інстаграму Позитива

Реакція мережі

  • "Найщиріші вітання прекрасній родині та маленькій принцесі!", – написав Григорій Решетник.
  • "Вітаю вашу родину з іменинницею! Щасливої долі тобі, крихітко".
  • "Копія тата. Вітаю, щасливого дитинства".
  • "З днем народження Марію Олексіївну і майбутню артистку".
  • "Вітаю! Мирного і щасливого дитинства".

На своїй сторінці в інстаграмі Сахневич поділилась ще одною світлиною 1-річної Марії.

Донька Позитива і СахневичДонька Позитива та Юлії Сахневич / Скриншот з інстаграму танцівниці

Що відомо про сім'ю Позитива?