Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Позитива. Він і Сахневич зворушливо звернулися до доньки у її перший день народження.
Подружжя опублікувало серію чорно-білих фото. Позитив та Юлія Сахневич позували у чорних костюмах, а маленьку Марію одягли у красиве світле плаття, на голові у дівчинки був обруч.
Олексіївні 1 рік. Ти змінила наше життя і кожен день вчиш нас разом з тобою щиро дивуватися та дивитися на цей світ твоїми очима! Любимо тебе безмежно. З днем народження, Маріє! Твоя ма і та,
– йдеться у дописі.
Позитив з донькою Марією / Фото з інстаграму співака
Позитив і Сахневич з донькою / Фото з інстаграму співака
Юлія Сахневич з донькою / Фото з інстаграму Позитива
Реакція мережі
- "Найщиріші вітання прекрасній родині та маленькій принцесі!", – написав Григорій Решетник.
- "Вітаю вашу родину з іменинницею! Щасливої долі тобі, крихітко".
- "Копія тата. Вітаю, щасливого дитинства".
- "З днем народження Марію Олексіївну і майбутню артистку".
- "Вітаю! Мирного і щасливого дитинства".
На своїй сторінці в інстаграмі Сахневич поділилась ще одною світлиною 1-річної Марії.
Донька Позитива та Юлії Сахневич / Скриншот з інстаграму танцівниці
Що відомо про сім'ю Позитива?
Нагадаємо, що Позитив та Юлія Сахневич були партнерами у 7 сезоні проєкту "Танці з зірками". Вже відтоді ходили чутки про їхній роман, однак довгий час зірки їх не підтверджували.
У квітні 2024 року Позитив підтвердив, що перебуває у стосунках з танцівницею. А у вересні Олексій повідомив, що вже близько року одружений зі Сахневич.
15 січня 2025 року Позитив і Юлія оголосили, що вперше стали батькам.