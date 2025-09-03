Вона опублікувала серію фото та щирий допис про те, як їхня родина провела цю пору року. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Сахневич.

У добірці світлин – кадри з чоловіком, донечкою, сімейні моменти та просто миті повсякденного життя.

Це літо було справжнім маленьким життям – насиченим, часом зворушливим, іноді непростим, але все одно неймовірним. Для мене воно буде асоціюватися з теплими спогадами й особливим вайбом. Хоч і пролетіло воно так швидко, що напевно ніхто не встиг насолодитися ним до кінця, але в цьому теж є своя атмосфера. Тому хочеться просто подякувати цьому літечку і рухатися далі,

– написала танцівниця.

Що відомо про донечку Позитива та Юлії Сахневич?