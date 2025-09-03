Новину вже прокоментувала Тіна Кароль, яка торік була музичною продюсеркою Нацвідбору. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку співачки.
Вас також може зацікавити Першокласниця зі Львова заспівала хіт Євробачення-2025 і стала зіркою тіктоку
Так, Тіна Кароль поширила допис, де зазначила, що мала честь бути продюсеркою Нацвідбору-2025 і привітала колегу Джамалу, яка цьогоріч виконуватиме цю роль.
Тіна Кароль прокоментувала призначення Джамали на посаду музичної продюсерки Нацвідбору-2026 / Скриншот з фейсбука
Для довідки! Перед Тіною Кароль та Джамалю два роки поспіль музичним продюсером Національного відбору був соліст проєкту Pianoбой Дмитро Шуров.
Що відомо про Євробачення-2026?
- Україна увійде до числа тих, хто боротиметься за перемогу в міжнародному пісенному конкурсі. Переможця Нацвідбору оберуть в лютому 2026 року, а поки кожен охочий артист може подати свою заявку на участь в конкурсі. Зробити це можна до 27 жовтня 2025 року.
- Євробачення-2026 проходитиме у Відні на арені Wiener Stadthalle. Перший півфінал заплановано на 12 травня, другий – на 14 травня, а гранд-фінал має відбутися 16 травня.