Новину вже прокоментувала Тіна Кароль, яка торік була музичною продюсеркою Нацвідбору. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку співачки.

Так, Тіна Кароль поширила допис, де зазначила, що мала честь бути продюсеркою Нацвідбору-2025 і привітала колегу Джамалу, яка цьогоріч виконуватиме цю роль.



Тіна Кароль прокоментувала призначення Джамали на посаду музичної продюсерки Нацвідбору-2026 / Скриншот з фейсбука

Для довідки! Перед Тіною Кароль та Джамалю два роки поспіль музичним продюсером Національного відбору був соліст проєкту Pianoбой Дмитро Шуров.

Що відомо про Євробачення-2026?