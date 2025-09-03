Новость уже прокомментировала Тина Кароль, которая в прошлом году была музыкальным продюсером Нацотбора. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу певицы.
Так, Тина Кароль распространила пост, где отметила, что имела честь быть продюсером Нацотбора-2025 и поздравила коллегу Джамалу, которая в этом году будет выполнять эту роль.
Тина Кароль прокомментировала назначение Джамалы на должность музыкального продюсера Нацотбора-2026 / Скриншот с фейсбука
Для справки! Перед Тиной Кароль и Джамалой два года подряд музыкальным продюсером Национального отбора был солист проекта Ріапобой Дмитрий Шуров.
Что известно о Евровидении-2026?
- Украина войдет в число тех, кто будет бороться за победу в международном песенном конкурсе. Победителя Нацотбора выберут в феврале 2026 года, а пока каждый желающий артист может подать свою заявку на участие в конкурсе. Сделать это можно до 27 октября 2025 года.
- Евровидение-2026 будет проходить в Вене на арене Wiener Stadthalle. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй – на 14 мая, а гранд-финал должен состояться 16 мая.