Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток 93 лицея. За один день видео с первоклассницей собрало более 1 миллиона просмотров, более 80 тысяч лайков и сотни комментариев.

Смотрите также TikTok-тренд с деревьями захватил соцсеть: почему его снимают тысячи блогеров

В праздник первого звонка первоклассница 93 лицея Львова не побоялась спеть для публики песню Espresso Macchiato эстонского певца Томми Кеша. На фоне слышно, как люди смеются и подпевают.

Мама девочки Татьяна уже увидела, что ее дочь стала настоящей звездой тиктока. В Instagram Stories женщина рассказала, что все знакомые присылают ей видео, которое попало в рекомендации.

Сегодня наша дочь удивила всех – смело вышла на публику и спела любимую песенку. Этот искренний сюрприз стал для нас знаком: в ее сердце живет музыка, которую нужно поддержать. Время искать вокальную школу,

– написала Татьяна.

Первоклассница из Львова спела Espresso Macchiato / Скриншот из инстаграма мамы девочки

Первоклассница из Львова стала звездой тиктока / Скриншот из инстаграма мамы девочки

Реакция сети

"Хорошо, что не спела "Тетя хочет дядю", например".

"Молодчинка, сразу настроение всем подняла".

"Оскара ребёночку! Какая она класснючая!"

"Претендентка на будущее Детское Евровидение".

"Девочка в тренде".

"Девочка молодец! Не растерялась и развеселила публику!"

Кто такой Томми Кэш?