Режиссером клипа стала россиянка Алина Пасок, которая опубликовала сообщение о премьере в инстаграме, пишет Show 24. В описании она сначала оставила страницы остальных членов команды, но впоследствии отредактировала его и убрала упоминания.

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Украинские СМИ успели сделать скриншот сообщения Алины Пасок до того, как она его отредактировала. Исходя из этого, в создании клипа на песню Espresso Macchiato участвовали несколько украинцев, в частности хореограф Константин Коваль, линейный продюсер Анастасия Кирий, помощник оператора Антон Запорожец, парикмахер Марта Родик, визажистка Женя Темникова и оператор Юрий Клим.

Команда, которая создавала клип на песню Espresso Macchiato / Скриншот "Еспресо Культура"

Кстати! В фейсбуке Алина Пасок пока сообщение не удалила, однако возле имен украинских и российских флажков нет.

Как пишет hromadske, продюсер Анатолий Крапивин – тоже из Украины. Кроме того, на скриншоте указано, что оператором клипа является украинец Дмитрий Недря. Он, частности, работал над такими фильмами: "Я, "Победа" и Берлин", "Бесславные крепостные", "Дорога домой", "Секс и ничего личного". Однако в описании к клипу, который вышел на официальном ютуб-канале Евровидения, отмечается, что оператором стал Дарон Шмидт, информации о котором нет в сети.

Томми Кэш – Espresso Macchiato: смотрите видео онлайн

Напомним, что ранее в Италии раскритиковали песню Espresso Macchiato Томми Кэша из-за того, что в ней он высмеивает итальянских стереотипных мафиози, которые пьют кофе и едят спагетти. Итальянская ассоциация потребителей Codacons обратилась к Европейскому вещательному союзу с вопросом, стоит ли допускать к участию в конкурсе песню, которая "оскорбляет страну и целое сообщество".

Кто такой Томми Кэш