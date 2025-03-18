Режиссером клипа стала россиянка Алина Пасок, которая опубликовала сообщение о премьере в инстаграме, пишет Show 24. В описании она сначала оставила страницы остальных членов команды, но впоследствии отредактировала его и убрала упоминания.
Смотрите также Прогноз от букмекеров на Евровидение-2025: какое место пророчат Украине
Украинские СМИ успели сделать скриншот сообщения Алины Пасок до того, как она его отредактировала. Исходя из этого, в создании клипа на песню Espresso Macchiato участвовали несколько украинцев, в частности хореограф Константин Коваль, линейный продюсер Анастасия Кирий, помощник оператора Антон Запорожец, парикмахер Марта Родик, визажистка Женя Темникова и оператор Юрий Клим.
Команда, которая создавала клип на песню Espresso Macchiato / Скриншот "Еспресо Культура"
Кстати! В фейсбуке Алина Пасок пока сообщение не удалила, однако возле имен украинских и российских флажков нет.
Как пишет hromadske, продюсер Анатолий Крапивин – тоже из Украины. Кроме того, на скриншоте указано, что оператором клипа является украинец Дмитрий Недря. Он, частности, работал над такими фильмами: "Я, "Победа" и Берлин", "Бесславные крепостные", "Дорога домой", "Секс и ничего личного". Однако в описании к клипу, который вышел на официальном ютуб-канале Евровидения, отмечается, что оператором стал Дарон Шмидт, информации о котором нет в сети.
Томми Кэш – Espresso Macchiato: смотрите видео онлайн
Напомним, что ранее в Италии раскритиковали песню Espresso Macchiato Томми Кэша из-за того, что в ней он высмеивает итальянских стереотипных мафиози, которые пьют кофе и едят спагетти. Итальянская ассоциация потребителей Codacons обратилась к Европейскому вещательному союзу с вопросом, стоит ли допускать к участию в конкурсе песню, которая "оскорбляет страну и целое сообщество".
Кто такой Томми Кэш
- Настоящее имя Томми Кэша – Томас Таммеметс. Певец родился в бедном районе Таллинна, где жило много русскоязычных. Ранее артист заявил, что является украинцем, казахом, русским и эстонцем.
- В 2015 году Томми Кэш записал клип на песню Give Me Your Money с российской группой Little Big. В 2021 году артист посещал оккупированный Крым, а после начала полномасштабного вторжения России против Украины не выразил четкую позицию.
- В феврале 2025 года Томми Кэш и нидерландский музыкант Йост Кляйн, которого дисквалифицировали с Евровидения-2024, выпустили совместный трек United By Music. В песне, в частности, есть такие строки: "Мы хотим мира, они хотят войны" и "Я хочу долететь до Киева и поехать в Москву".