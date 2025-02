Эстонцы недавно выбрали своего представителя на Евровидение-2025. Страну будет представлять рэпер Томми Кэш (Tommy Cash) с песней Espresso Macchiato, которая вызвала негативные отзывы у некоторых еврофанов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

К слову Петиция о блокировке песен на русском языке набрала достаточное количество голосов: что дальше

Трек Espresso Macchiato поется мешаниной ломаного английского и итальянского языков. В тексте говорится о жизни, полной удовольствия.

"Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante. Mi money numeroso, I work around the clocko. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti, it's hard until you make it" (Я Томазо, зависим от табака. Я очень люблю кофе. У меня много денег, я работаю круглосуточно. Вот почему я потею, как мафиози. Жизнь как спагетти, оно тяжелое, пока не сваришь его), – говорится в песне.

Томми Кэш – Espresso Macchiato: смотрите видео онлайн

Итальянская ассоциация потребителей Codacons обратилась к Европейскому вещательному союзу. Они выразили сомнение, стоит ли допускать к участию в конкурсе песню, которая "оскорбляет страну и целое сообщество".

Многие граждане выразили возмущение (относительно песни, – 24 Канал), текст которой содержит стереотипы об Италии и итальянцах – обычные клише о кофе и спагетти, но прежде всего о мафии и демонстрации роскоши, что распространяет месседж о населении, якобы связанное с преступностью,

– заявили в Codacons.

Однако не все итальянцы восприняли трек Томми Кэша как оскорбление. Для многих песня Espresso Macchiato показалась веселой, а кому-то она нравится больше всего из всех пока представленных конкурсных треков.

