Эстонцы недавно выбрали своего представителя на Евровидение-2025. Страну будет представлять рэпер Томми Кэш (Tommy Cash) с песней Espresso Macchiato, которая вызвала негативные отзывы у некоторых еврофанов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Трек Espresso Macchiato поется мешаниной ломаного английского и итальянского языков. В тексте говорится о жизни, полной удовольствия.
"Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante. Mi money numeroso, I work around the clocko. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti, it's hard until you make it" (Я Томазо, зависим от табака. Я очень люблю кофе. У меня много денег, я работаю круглосуточно. Вот почему я потею, как мафиози. Жизнь как спагетти, оно тяжелое, пока не сваришь его), – говорится в песне.
Томми Кэш – Espresso Macchiato: смотрите видео онлайн
Итальянская ассоциация потребителей Codacons обратилась к Европейскому вещательному союзу. Они выразили сомнение, стоит ли допускать к участию в конкурсе песню, которая "оскорбляет страну и целое сообщество".
Многие граждане выразили возмущение (относительно песни, – 24 Канал), текст которой содержит стереотипы об Италии и итальянцах – обычные клише о кофе и спагетти, но прежде всего о мафии и демонстрации роскоши, что распространяет месседж о населении, якобы связанное с преступностью,
– заявили в Codacons.
Однако не все итальянцы восприняли трек Томми Кэша как оскорбление. Для многих песня Espresso Macchiato показалась веселой, а кому-то она нравится больше всего из всех пока представленных конкурсных треков.
Чем еще скандален Томми Кэш
- Эстонский артист подвергается критике и со стороны украинцев. Он называет себя "наполовину россиянином" и продолжает сотрудничать с гражданами страны-агрессора.
- Томми Кэш в 2021 году посещал оккупированный Крым. А после начала полномасштабного вторжения пожалел не только украинцев, но и россиян, "которые не поддерживают вторжение".
- Томми Кэш вместе с Йостом Кляйном выпустили трек United By Music, где поют о том, что хотят "поехать в Москву".