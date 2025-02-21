Автор петиции – Леоненко Александр Иванович. В тексте говорится о том, что граждане, которые оставили свои подписи, требуют "запретить песни на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music, Spotify и других, независимо от национальности исполнителя", пишет 24 Канал со ссылкой на петицию.
Также читайте Основательница бренда the COAT и популярный дизайнер: что известно о Екатерине Сильченко
Автор текста также привел немало обоснований, которые должны способствовать принятию соответствующего решения.
- Национальная безопасность и информационное пространство. По его мнению, русскоязычный контент может повредить украинской идентичности.
- Финансирование агрессии. Прослушивание русскоязычной музыки украинцами способствует финансированию агрессора.
- Пропаганда и дезинформация. Автор считает, что песни на русском языке, независимо от национальности исполнителя, могут содержать в себе элементы враждебной пропаганды.
- Содействие популяризации украинской музыки. Запрет русскоязычной музыки будет способствовать развитию украинской.
- Защита молодежи и формирование культурных ценностей. Запрет на музыку на русском языке поможет избежать негативного влияния на молодое поколение.
- Иноязычная музыка и свобода выбора. Автор считает, что запрет на русскоязычную музыку не ограничит свободу выбора, ведь граждане будут иметь возможность слушать другие песни на других языках.
В Украине могут заблокировать песни на русском языке / Скриншот с сайта
Всего в петиции приведены три основных требования к Кабинету Министров Украины.
- Заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music, Spotify и других, независимо от национальности исполнителя.
- Ввести соответствующие законодательные инициативы для реализации этого запрета.
- Провести информационные кампании, популяризирующие украинскую музыку и культуру, с целью поддержки национальной идентичности.
По состоянию на 21 февраля, собрано 28 тысяч 184 подписи из 25 тысяч необходимых.
Напомним, на днях песни российского рэпера Моргенштерна попали в топы на самых популярных стриминговых платформах – Spotify, Apple Music и YouTube. Его треки вытеснили не только последние украинские хиты, но и песню Леди Гаги Abracadabra, что заполонила соцсети.