Автор петиции – Леоненко Александр Иванович. В тексте говорится о том, что граждане, которые оставили свои подписи, требуют "запретить песни на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music, Spotify и других, независимо от национальности исполнителя", пишет 24 Канал со ссылкой на петицию.

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Автор текста также привел немало обоснований, которые должны способствовать принятию соответствующего решения.

Национальная безопасность и информационное пространство. По его мнению, русскоязычный контент может повредить украинской идентичности.

По его мнению, русскоязычный контент может повредить украинской идентичности. Финансирование агрессии . Прослушивание русскоязычной музыки украинцами способствует финансированию агрессора.

. Прослушивание русскоязычной музыки украинцами способствует финансированию агрессора. Пропаганда и дезинформация. Автор считает, что песни на русском языке, независимо от национальности исполнителя, могут содержать в себе элементы враждебной пропаганды.

Автор считает, что песни на русском языке, независимо от национальности исполнителя, могут содержать в себе элементы враждебной пропаганды. Содействие популяризации украинской музыки. Запрет русскоязычной музыки будет способствовать развитию украинской.

Запрет русскоязычной музыки будет способствовать развитию украинской. Защита молодежи и формирование культурных ценностей. Запрет на музыку на русском языке поможет избежать негативного влияния на молодое поколение.

Запрет на музыку на русском языке поможет избежать негативного влияния на молодое поколение. Иноязычная музыка и свобода выбора. Автор считает, что запрет на русскоязычную музыку не ограничит свободу выбора, ведь граждане будут иметь возможность слушать другие песни на других языках.

В Украине могут заблокировать песни на русском языке / Скриншот с сайта

Всего в петиции приведены три основных требования к Кабинету Министров Украины.

Заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music, Spotify и других, независимо от национальности исполнителя.

Ввести соответствующие законодательные инициативы для реализации этого запрета.

Провести информационные кампании, популяризирующие украинскую музыку и культуру, с целью поддержки национальной идентичности.

По состоянию на 21 февраля, собрано 28 тысяч 184 подписи из 25 тысяч необходимых.

Напомним, на днях песни российского рэпера Моргенштерна попали в топы на самых популярных стриминговых платформах – Spotify, Apple Music и YouTube. Его треки вытеснили не только последние украинские хиты, но и песню Леди Гаги Abracadabra, что заполонила соцсети.