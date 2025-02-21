Екатерина родилась в Харькове. С 11 лет увлеклась бальными танцами и планировала построить в этой сфере феерическую карьеру. Однако постоянные конкурсы требовали от девушки новых танцевальных платьев, а семья Сильченко не могла позволить себе такой роскоши. Казалось, на мечте надо ставить крест, однако Екатерина решила не опускать рук. Как Сильченко создала бренд одежды the COAT, что известно о ее личной жизни и где дизайнер сейчас, читайте в материале Show24.

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Путь к бренду the COAT

Девушка приняла решение самостоятельно шить костюмы для выступлений. Заручившись поддержкой бабушки, Екатерина быстро овладела искусством шитья. Платья получались очень красивыми и яркими.

Екатерина Сильченко занималась бальными танцами / Фото из личного архива дизайнера

После танцев Екатерина начала учиться на психолога, обойдя профессию дизайнера. Впоследствии решила найти себя в шоу-бизнесе, где участвовала в различных проектах: "Икона стиля", "Моду народу", "Панянка-Селянка", "Последний герой" и другие.

В 27 лет Сильченко таки начала делать шаги к дизайнерской карьере. В 2014 году, собрав все накопленные деньги, женщина начала работать над первой коллекцией пальто в пастельных оттенках.

Цветовая гамма Екатерины настолько стала выигрышной, что сегодня такой подход в цветах является фишкой бренда the COAT.

Свобода и спокойная уверенность – ощущения, которые сразу дарит одежда the COAT. Это синтез тонкого вкуса, мощной энергии, смелости образов и при этом исключительной изысканности. В своих коллекциях Катя создает не просто одежду, а взгляд на жизнь,

– говорится на официальной странице бренда.

Коллекция FALL-WINTER 2024/2025 / Скриншот с сайта

В 2017 году Сильченко приняла участие в International Fashion Showcase (IFS), а уже через два года дизайнер прошлась по подиуму на шоу L'Oreal Paris Le Défilé на Неделе высокой моды в Париже.

Екатерина Сильченко на подиуме шоу L'Oreal Paris Le Défilé / Фото издания Vogue

Стоит отметить и то, что в 2021 году дизайнер получила премию "Лучший дизайнер женской одежды" (BFA UA).

Кроме того, Елена Зеленская надевала пальто и платье от the COAT на коронацию монарха Великобритании, короля Чарльза III. Бренд также отмечает, что среди клиентов есть немало и других мировых и украинских знаменитостей: Мэй Маск, Рита Ора, Коко Роша, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Джамала и другие.

Шмыгаль и Зеленская перед коронацией / Фото из инстаграма первой леди

Личная жизнь

В 2014 году Сильченко вышла замуж за бизнесмена Камо Багдасаряна, с которым перед женитьбой была четыре года в отношениях. У пары родилась дочь Сати. В 2020 году супруги развелись. Причиной разрыва дизайнер назвала коронавирус.

Произошел ковид. Мы жили в разных странах. На тот момент, к сожалению, Крым ампутировали, и у него из-за работы не получилось приехать. А я, возможно, тоже могла сорваться, взять ребенка под мышку, как-то договориться на границе и все же поехать туда. Но я этого тоже не сделала. И мы друг к другу не приехали. Есть истории ковида, когда люди были в одной квартире и не выдержали. У нас получилось так, что мы просто были в разных странах и не встретились,

– рассказала Екатерина.

Екатерина Сильченко с экс-супругом / Фото из инстаграма дизайнера

В 2022 году женщина обручилась с ивент-мейкером Сергеем "Картиной" Неклевой.

Екатерина Сильченко с любимым / Фото из инстаграма Екатерины

Где сейчас дизайнер Екатерина Сильченко

В ноябре 2024 года Екатерина и ее команда представили документальный фильм о создании и развитии бренда the COAT.

Бренду the COAT исполняется не 10 лет, он зарождался на первых моих тренировках и соревнованиях по бальным танцам, когда мне было 12, формировался, когда я искала себя в проектах на телевидении в 25 лет, строился в жестких испытаниях "Последнего героя", проявлялся каждый раз, когда я влюблялась, покупала желанное платье, утверждалась и раскрывалась как Катя Сильченко, какой была в 2014-омм с идеей создать бренд для женщин, и какой я есть сейчас,

– откровенно сказала дизайнер.

Сегодня Екатерина время от времени путешествует, знакомится с новыми странами, стилями и культурами, ведь убеждена, что ей, как дизайнеру, необходимо новое пространство для создания следующих коллекций.