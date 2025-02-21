Катерина народилась у Харкові. З 11 років захопилась бальними танцями й планувала побудувати у цій сфері феєричну кар'єру. Однак постійні конкурси вимагали від дівчини нових танцювальних суконь, а родина Сільченко не могла дозволити собі такої розкоші. Здавалось, на мрії треба ставити хрест, однак Катерина вирішила не опускати рук. Як Сільченко створила бренд одягу the COAT, що відомо про її особисте життя та де дизайнерка зараз, читайте у матеріалі Show24.

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Шлях до бренду the COAT

Дівчина ухвалила рішення самостійно шити костюми для виступів. Заручившись підтримкою бабусі, Катерина швидко опанувала мистецтво шиття. Сукні виходили дуже красивими та яскравими.

Катерина Сільченко займалась бальними танцями / Фото з особистого архіву дизайнерки

Після танців Катерина почала вчитись на психолога, оминувши професію дизайнера. Згодом вирішила відшукати себе у шоубізнесі, де брала участь у різних проєктах: "Ікона стилю", "Моду народу", "Панянка-Селянка", "Останній герой" та інші.

У 27 років Сільченко таки почала робити кроки до дизайнерської кар'єри. У 2014 році, зібравши усі накопичені гроші, жінка почала працювати над першою колекцією пальт у пастельних відтінках.

Колірна гама Катерини настільки стала виграшною, що сьогодні такий підхід у кольорах є фішкою бренду the COAT.

Свобода і спокійна впевненість – відчуття, які одразу дарує одяг the COAT. Це синтез тонкого смаку, потужної енергії, сміливості образів і при цьому виключної вишуканості. У своїх колекціях Катя створює не просто одяг, а погляд на життя,

– йдеться на офіційній сторінці бренду.

Колекція FALL-WINTER 2024/2025 / Скриншот з сайту

У 2017 році Сільченко взяла участь в International Fashion Showcase (IFS), а вже за два роки дизайнерка пройшлася подіумом на шоу L’Oreal Paris Le Défilé на Тижні високої моди в Парижі.

Катерина Сільченко на подіумі шоу L’Oreal Paris Le Défilé / Фото видання Vogue

Варто зазначити й те, що у 2021 році дизайнерка отримала премію "Найкращий дизайнер жіночого одягу" (BFA UA).

Крім того, Олена Зеленська одягала пальто й сукню від the COAT на коронацію монарха Великої Британії, короля Чарльза III. Бренд також зазначає, що серед клієнтів є чимало й інших світових і українських знаменитостей: Мей Маск, Ріта Ора, Коко Роша, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Джамала та інші.

Шмигаль і Зеленська перед коронацією / Фото з інстаграму першої леді

Особисте життя

У 2014 році Сільченко вийшла заміж за бізнесмена Камо Багдасаряна, з яким перед одруженням була чотири роки у стосунках. У пари народилась донька Саті. У 2020 році подружжя розлучилось. Причиною розриву дизайнерка назвала коронавірус.

Стався ковід. Ми мешкали у різних країнах. На той момент, на жаль, Крим ампутували, і в нього через роботу не вийшло приїхати. А я, можливо, теж могла зірватися, взяти дитину під пахву, якось домовитися на кордоні й все ж таки поїхати туди. Але я цього теж не зробила. І ми одне до одного не приїхали. Є історії ковіду, коли люди були в одній квартирі й не витримали. У нас вийшло так, що ми просто були у різних країнах і не зустрілися,

– розповіла Катерина.

Катерина Сільченко з ексчоловіком / Фото з інстаграму дизайнерки

У 2022 році жінка заручилась з івент-мейкером Сергієм "Картиною" Неклевою.

Катерина Сільченко з коханим / Фото з інстаграму Катерини

Де зараз дизайнерка Катерина Сільченко

У листопаді 2024 року Катерина та її команда представили документальний фільм про створення та розвиток бренду the COAT.

Бренду the COAT виповнюється не 10 років, він зароджувався на перших моїх тренуваннях та змаганнях з бальних танців, коли мені було 12, формувався, коли я шукала себе в проєктах на телебаченні у 25 років, будувався у жорстких випробуваннях "Останнього героя", проявлявся щоразу, коли я закохувалась, купляла омріяну сукню, стверджувалась та розкривалась як Катя Сільченко, якою була у 2014-му з ідеєю створити бренд для жінок, і якою я є зараз,

– відверто сказала дизайнерка.

Сьогодні Катерина час від часу подорожує, знайомиться з новими країнами, стилями та культурами, адже переконана, що їй, як дизайнеру, необхідний новий простір для створення наступних колекцій.