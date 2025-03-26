Уже длительное время артист собирает полные залы на свои концерты. Интерес заключается в том, что большую часть аудитории занимает именно молодежь. Кто-то задает вопрос – а что Степан Гига сделал такого, что к нему, как магнитом, потянулось молодое поколение. Предлагаем найти ответ на этот вопрос в материале Show24.

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Краткая биография Степана Гиги

Еще со школьных лет Степан был в составе ансамбля "Зеленые Карпаты". После этого он присоединился к "Стожарам" и "Бескидам" как солист. В 1991 году начал сольную карьеру и в результате создал студию звукозаписи GIGARecords.

В 1995 году певец выпустил первый сольный альбом – "Друзі мої", а затем еще два альбома: "Улица Натали" и "Розы для вас". Именно "Улица Натали" стала переломным для Степана. В 2002 году продажи альбома достигли миллионного тиража, что на то время было потрясающим результатом. Более того, артист стал первым исполнителем в независимой Украине, который получил награду "Золотой диск".

Степан Гига / Фото из открытых источников

В 1998 году Степан Гига стал заслуженным артистом, а в 2002 – народным артистом Украины.

Певец женат. С Анной у них родилось двое детей – Степан и Квитослава, которые пошли по стопам звездного отца.

Феномен Степана Гиги

Можно утверждать откровенно, что в начале нулевых его творчество стало менее популярным. Но в середине 2022 года, уже во время полномасштабной войны, состоялся новый подъем артиста. И на это есть несколько причин.

Все началось со всем знакомого для нас тиктока. Не секрет, что большая война стала толчком к тому, что украинцы начали делать большие запросы на музыку на украинском языке. В этом списке и оказался Степан Гига. Он никогда не пел на русском, а его треки завирусились в тиктоке.

Отметим, что наибольшую популярность певец набрал именно среди молодого поколения. Поэтому еще одна причина, которая сделала из Степана Гиги феноменом – это мода. Здесь речь идет о том, что с тех пор стало модно слушать украинскую музыку, стало модно ходить на концерты украинских артистов и не важно сколько им лет.

Конечно, часть аудитории сначала относилась довольно иронично ко всей истории с популярностью Степана Гиги, но, как видим, сегодня на дворе 2025 год, а заслуженный артист до сих пор собирает полные залы.

В начале марта Гига выступил с большим концертом во "Дворце спорта". Однако не обошлось и без скандала.

Третьей причиной можно назвать содержательность текстов. Большая часть песен воспевает тему любви, о чем и поет артист. Каждая песня имеет заложенный смысл и логическую связку слов, что очень важно для качественной композиции.

Ну и еще одна причина, которая точно не является мелочью, так это возможность попеть и потанцевать от души под песни Степана Гиги. Это важно потому, что не у каждого артиста такой репертуар, когда есть возможность "оторваться" на их концерте.

Сам же народный артист говорил на эту тему, что не видит во всей этой истории какого-то феномена, ведь он делает уже 40 лет то, что и всегда.

Итак, Степан Гига – это образец того певца, который не просто не уступил своим принципам относительно русского языка, но и сумел предстать перед современным поколением, как тот, кто уважает, лелеет и развивает украинскую культуру, язык и музыку.