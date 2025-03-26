Уже тривалий час артист збирає повні зали на свої концерти. Цікавість полягає у тому, що більшу частину аудиторії займає саме молодь. Хтось ставить запитання – а що Степан Гіга зробив такого, що до нього, наче магнітом, потягнулось молоде покоління. Пропонуємо відшукати відповідь на це запитання у матеріалі Show24.

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Коротка біографія Степана Гіги

Ще зі шкільних років Степан був у складі ансамблю "Зелені Карпати". Після цього він приєднався до "Стожар" і "Бескидів" як соліст. У 1991 році розпочав сольну кар'єру й у результаті створив студію звукозапису GIGARecords.

У 1995 році співак випустив перший сольний альбом – "Друзі мої", а потім ще два альбоми: "Вулиця Наталі" і "Троянди для вас". Саме "Вулиця Наталі" стала переломним для Степана. У 2002 році продажі альбому досягли мільйонного накладу, що на той час було приголомшливим результатом. Ба більше, артист став першим виконавцем у незалежній Україні, який отримав нагороду "Золотий диск".

Степан Гіга / Фото з відкритих джерел

У 1998 році Степан Гіга став заслуженим артистом, а у 2002 – народним артистом України.

Співак одружений. З Ганною у них народилось двоє дітей – Степан і Квітослава, які пішли стопами зіркового батька.

Феномен Степана Гіги

Можна стверджувати відверто, що на початку нульових його творчість стала менш популярною. Але на середині 2022 року, вже під час повномасштабної війни, відбулось нове піднесення артиста. Й на це є декілька причин.

Усе почалось зі всім знайомого для нас тіктоку. Не секрет, що велика війна стала поштовхом до того, що українці почали робити більші запити на музику українською мовою. У цьому списку й опинився Степан Гіга. Він ніколи не співав російською, а його треки завірусились у тіктоці.

Відзначимо, що найбільшої популярності співак набрав саме серед молодого покоління. Тож ще одна причина, яка зробила зі Степана Гіги феноменом – це мода. Тут ідеться про те, що з того часу стало модно слухати українську музику, стало модно ходити на концерти українських артистів і не важливо скільки їм років.

Звісно, частина аудиторії спершу ставилась доволі іронічно до всієї історії з популярністю Степана Гіги, але, як бачимо, сьогодні надворі 2025 рік, а заслужений артист досі збирає повні зали.

На початку березня Гіга виступив з великим концертом у "Палаці спорту". Однак не обійшлось і без скандалу.

Третьою причиною можна назвати змістовність текстів. Більша частина пісень оспівує тему кохання, про що і співає артист. Кожна пісня має закладений сенс і логічну зв'язку слів, що дуже важливо для якісної композиції.

Ну і ще одна причина, яка точно не є дріб'язковою, так це можливість поспівати та потанцювати від душі під пісні Степана Гіги. Це важливо через те, що не в кожного артиста такий репертуар, коли є можливість "відірватись" на їхньому концерті.

Сам же народний артист казав на цю тему, що не бачить у всій цій історії якогось феномену, адже він робить уже 40 років те, що і завжди.

Отже, Степан Гіга – це взірець того співака, який не просто не поступився своїм принципам щодо російської мови, а й зумів постати перед сучасним поколінням, як той, хто шанує, плекає та розвиває українську культуру, мову та музику.