Естонці нещодавно обрали свого представника на Євробачення-2025. Країну представлятиме репер Томмі Кеш (Tommy Cash) з піснею Espresso Macchiato, яка викликала негативні відгуки в деяких єврофанів, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Трек Espresso Macchiato співається мішаниною ламаної англійської та італійської мов. У тексті йдеться про життя, сповнене задоволенням.

"Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante. Mi money numeroso, I work around the clocko. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti, it's hard until you make it" (Я Томазо, залежний від тютюну. Я дуже люблю каву. У мене багато грошей, я працюю цілодобово. Ось чому я пітнію, як мафіозі. Життя як спагеті, воно важке, поки не звариш його), – йдеться у пісні.

Томмі Кеш – Espresso Macchiato: дивіться відео онлайн

Італійська асоціація споживачів Codacons звернулась до Європейської мовної спілки. Вони висловили сумнів, чи варто допускати до участі в конкурсі пісню, яка "ображає країну та цілу спільноту".

Багато громадян висловили обурення (щодо пісні, – 24 Канал), текст якої містить стереотипи про Італію та італійців – звичайні кліше про каву і спагеті, але перш за все про мафію і демонстрацію розкоші, що поширює меседж про населення, нібито пов'язане зі злочинністю,

– заявили у Codacons.

Однак не всі італійці сприйняли трек Томмі Кеша як образу. Для багатьох пісня Espresso Macchiato здалась веселою, а комусь вона подобається найбільше з усіх наразі представлених конкурсних треків.

