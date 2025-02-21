Йост Кляйн (Joost Klein), якого дискваліфікували з Євробачення-2024 та переможець естонського нацвідбору на Євробачення-2025 Томмі Кеш (Tommy Cash) презентували трек United By Music – так само звучить гасло Євробачення упродовж останніх років. Про їхню спільну прем'єру пише 24 Канал з посиланням на Aussievisionnet.

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Текст треку побудований на поєднанні непоєднуваного. Найперше в око впадає згадка війни, Росії та України.

"Ми хочемо миру, вони хочуть війни", "Я хочу долетіти до Києва і поїхати до Москви", – співають артисти.

Також Йост Кляйн згадує про EBU (Європейську мовну спілку) та, ймовірно, критикує конкурс через дискваліфікацію.

До чорта EBU, я не хочу йти до суду. Менші отримують менше, а більші – більше,

– йдеться у пісні.

Також у треці згадують про McDonald's та критикують мережу. Ймовірно, мова йде про бойкотування франшизи через підтримку Ізраїля.

"Я любив McDonald's, але більше туди не повернуся", – ще один рядок з тексту.

Трек United By Music завершується фразою Томмі Кеша: "Ця пісня така кумедна, не сприймайте її серйозно".

Томмі Кеш – представник Естонії на Євробаченні-2025: що про нього відомо

Томмі Кеш народився в Таллінні в районі, де мешкає багато російськомовних. Його мати наполовину українка, а бабуся має російський паспорт.

Я відчуваю себе наполовину естонцем, наполовину росіянином, у мене дві рідні мови, тому чіплятися до мене за це – дурість,

– казав артист.

Томмі Кеш співпрацював з росіянами з 2015 року – тоді він записав кліп з російським гуртом Little Big. У 2021 році артист відвідав тимчасово окупований Крим. У 2022 скасував концерти в Україні та Росії, але в публічній заяві не показав чіткої позиції.

"Прийняти теперішні військові дії дуже складно, все це дуже сумно! Я стійкий противник будь-якої військової агресії! І всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення, це не їхній вибір…" – казав Томмі Кеш.

Для Євробачення-2025 артист підготував трек Espresso Macchiato. Пісня стала вірусною у соцмережах, однак її розкритикували в Італії через стереотипне зображення країни та мови.