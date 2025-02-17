Гурт Ziferblat став представником України на Євробаченні-2025 – це рішення вже офіційне. Тепер інші музиканти й діячі припускають, як європейці сприймуть виступ Ziferblat. Alyona Alyona поділилась своїми думками в інтерв'ю M1 music, передає 24 Канал.
До слова Підписали договір: гурт Ziferblat офіційно представить Україну на Євробаченні-2025
Я схвалюю, тому що це музична композиція, яка дійсно показує, що наша музика – різнобарвна і містить дуже багато різних елементів. Ми універсальні. Ми не тільки можемо повезти, якусь культурну спадщину й етнічну пісню, але й композицію будь-якого жанру,
– так alyona alyona підтримала учасників гурту.
Реперка додала, що колектив Ziferblat має свій особливий стиль, чим зацікавлює слухача. У музикантів своя зовнішність, манера спілкування тощо. До того ж alyona alyona пригадала, як вона з Jerry Heil наслухалась критики перед Євробаченням-2024.
"Нас теж хейтили перед тим, як ми поїхали на конкурс. Мені здається, книга рекордів Гіннеса напевно зафіксувала найбільшу кількість перевзувань", – нагадала виконавиця.
Як інші зірки оцінюють Ziferblat
- Ігор Кондратюк назвав перемогу Ziferblat на Нацвідборі очевидною, адже їхня пісня була найцікавішою. Однак на думку продюсера, цьогоріч не було хітової пісні, яка б запалила Євробачення.
- Тіна Кароль не стала робити ставок щодо того, яке місце може зайняти Україна. Бо зазначила, що сцену Євробачення може підкорити й "цирковий" виступ, а також свою роль може зіграти політика.
- Олег Боднарчук зауважив, що пісня та номер Ziferblat можуть більш позитивно оцінити журі, ніж пересічні фани конкурсу. Однак цьогорічне представлення України – це "маніфест", що розіб'є стереотипність і шаблонність Євробачення.