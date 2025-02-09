Вчора, 8 лютого, відгримів фінал українського Національного відбору на Євробачення-2025. За результатами голосування членів журі та глядачів перемогу здобув гурт Ziferblat. Стало відомо, яке місце на пісенному конкурсі наразі букмекери пророкують Україні, інформує 24 Канал з посиланням на Eurovisionworld.
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Наразі найбільші шанси перемогти на Євробаченні-2025 у Швеції, яка ще не оголосила свого представника. Ймовірність – 10 відсотків, згідно з даними букмекерів. А от у Чорногорії, яка вирішила повернутися до участі у пісенному конкурсі, досить низькі шанси отримати омріяний кубок – всього 1 відсоток.
Зазначимо, що Україна увійшла у десятку найкращих, однак наразі не посідає призові місця. Букмекери прогнозують, що гурт Ziferblat опиниться на 7 місці.
Прогноз на Євробачення-2025 від букмекерів: рейтинг
- Швеція.
- Ізраїль.
- Франція.
- Бельгія.
- Фінляндія.
- Італія.
- Україна.
- Естонія.
- Німеччина.
- Чехія.
Ставки букмекерів на Євробачення-2025 / Скриншот з сайту
У кого найнижчі шанси перемогти на Євробаченні-2025 / Скриншот з сайту
Як бачимо, серед фаворитів є Ізраїль. Цьогоріч від країни на конкурс поїде співачка Юваль Рафаель, яка дивом вижила після нападу ХАМАС. 7 жовтня 2023 року бойовики відкрили вогонь, коли проходив фестиваль Nova. Тоді вбили багато людей, артистка ж перебувала в укритті поряд з тілами загиблих.
Головне про Євробачення-2025
- Нагадаємо, що минулого року на Євробаченні перемогли представники від Швейцарії Nemo з піснею The Code. Тож у 2025 році пісенний конкурс буде приймати місто Базель.
- Ведучими Євробачення-2025 стали комікеса та телеведуча Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, телеведуча й співачка Сандра Штудер. Основою локацією стане арена St. Jakobshalle. Окрім того, у Базелі побудують Arena Plus. Це простір для публічного перегляду шоу.
- Півфінали пісенного конкурсу відбудуться 13 і 15 травня, а гранд-фінал – 17 травня.