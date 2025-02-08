Саме він з піснею Bird of pray представлятиме Україну у Швейцарії, де відбудеться Євробачення-2025, інформує 24 Канал.

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