Саме він з піснею Bird of pray представлятиме Україну у Швейцарії, де відбудеться Євробачення-2025, інформує 24 Канал.
Не пропустіть Унікальні пісні та нові деталі фіналу: все, що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025
У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025, який відбувся 8 лютого в Києві, виступили 10 учасників. Серед них глядачі та журі обрали переможця – гурт Ziferblat.
Саме він з піснею Bird of pray представлятиме Україну у Швейцарії, де відбудеться Євробачення-2025, інформує 24 Канал.
Не пропустіть Унікальні пісні та нові деталі фіналу: все, що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025