Сьогодні, 28 січня, у Базелі відбулося жеребкування щодо півфіналів 69 пісенного конкурсу Євробачення, пише 24 Канал. Воно визначило, в якому півфіналі братимуть участь країни – першому чи другому.
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Також на заході відбулась традиційна церемонія, коли звання місто-господаря Євробачення офіційно перейшло від Мальме до Базеля.
Як відбулось жеребкування
Країн-учасників Євробачення-2025 розділили на 5 груп, щоб уникнути концентрації "друзів за балами" та збільшити напругу у півфіналах. Результати жеребкування вже відомі – Україна виступатиме у 1 половині 1 півфіналу.
Україна буде у першому півфіналі / Скриншот з відео
Євробачення-2025: що треба знати
- Пісенний конкурс відбудеться у Базелі, одному з найбільших міст Швейцарії. Перший півфінал очікують 13 травня, другий – 15. 17 травня прогримить грандіозний фінал.
- Ведучими Євробачення-2025 стали відомі швейцарські артисти. Це телеведуча Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, телеведуча й співачка Сандра Штудер.
- Через економічні та мистецькі проблеми Молдова відмовилась від участі в Євробаченні-2025. Водночас Чорногорія вперше за довгий час вирішила повернутися на пісенний конкурс.