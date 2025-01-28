Сьогодні, 28 січня, у Базелі відбулося жеребкування щодо півфіналів 69 пісенного конкурсу Євробачення, пише 24 Канал. Воно визначило, в якому півфіналі братимуть участь країни – першому чи другому.

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Також на заході відбулась традиційна церемонія, коли звання місто-господаря Євробачення офіційно перейшло від Мальме до Базеля.

Як відбулось жеребкування

Країн-учасників Євробачення-2025 розділили на 5 груп, щоб уникнути концентрації "друзів за балами" та збільшити напругу у півфіналах. Результати жеребкування вже відомі – Україна виступатиме у 1 половині 1 півфіналу.



Україна буде у першому півфіналі / Скриншот з відео

Євробачення-2025: що треба знати