Виконавиця перемогла в ізраїльському талант-шоу HaBa. Фінал конкурсу відбувся 22 січня, де й визначили представницю від країни на Євробачення-2025, пише 24 Канал з посиланням на організаторів конкурсу.
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Юваль Рафаель підкорила глядачів та суддів баладною версією хіта ABBA – Dancing Queen. Вона присвятила свій виступ усім тим, хто загинув на фестивалі Nova.
Я не можу пояснити, наскільки я схвильована і готова! Дякую, що надали мені цю величезну честь і довірили представляти мою країну на великій сцені Євробачення у Швейцарії,
– поділилась артистка.
Юваль Рафаель вижила після нападу ХАМАС
Співачка дивом вижила, коли бойовики ХАМАС 7 жовтня 2023 відкрили вогонь під час фестивалю та вбили понад сотню людей. Дівчина перебувала в укритті поряд з тілами загиблих. Минуло 8 годин, перш ніж її врятували ізраїльські військові. З 40 людей, що тоді були в бомбосховищі, вдалося вижити лише 11.
Після пережитого досвіду Рафаель ділиться ним на різних міжнародних майданчиках. Дівчина зізналась, що готова до обурливих вигуків в її бік на Євробаченні.
Громадський мовник Kan представить пісню Юваль Рафаель у березні 2025 року.