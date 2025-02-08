Именно она с песней Bird of pray будет представлять Украину в Швейцарии, где состоится Евровидение-2025, информирует 24 Канал.
Не пропустите Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025
В финале Нацотбора на Евровидение-2025, который состоялся 8 февраля в Киеве, выступили 10 участников. Среди них зрители и жюри выбрали победителя – группу Ziferblat.
Именно она с песней Bird of pray будет представлять Украину в Швейцарии, где состоится Евровидение-2025, информирует 24 Канал.
Не пропустите Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025