Национальный отбор Евровидения смотреть онлайн можно будет на "Суспільне Культура", на сайтах Евровидения в Украине, на ютуб-канале "Евровидение Украина", фейсбуке, и слушать на Радио Проминь. А текстовую трансляцию читайте на 24 Канале.

Важно Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025

Предшоу стартует в 18:00, а телевизионный концерт с участием финалистов начнется в 18:30. В прямом эфире Национального отбора Евровидения-2025 песни, которые претендуют представлять Украину на песенном конкурсе, прозвучат вживую. Креативным продюсером шоу стал Герман Ненов. О главных событиях этого важного дня – рассказываем далее.

Кто едет на Евровидении от Украины: главные события финала Нацотбора

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