Національний відбір Євробачення дивитися онлайн можна буде на "Суспільне Культура", на сайтах Євробачення в Україні, на ютуб-каналі "Євробачення Україна", фейсбуці, та слухати на Радіо Промінь. А текстову трансляцію читайте на 24 Каналі.

Важливо Унікальні пісні та нові деталі фіналу: все, що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

Передшоу стартуватиме о 18:00, а телевізійний концерт за участі фіналістів розпочнеться о 18:30. У прямому ефірі Національного відбору Євробачення-2025 пісні, які претендують представляти Україну на пісенному конкурсі, прозвучать наживо. Креативним продюсером шоу став Герман Нєнов. Про головні події цього важливого дня – розповідаємо далі.

Хто їде на Євробаченні від України: головні події фіналу Нацвідбору

Новина доповнюється…