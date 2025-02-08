Не пропустіть Унікальні пісні та нові деталі фіналу: все, що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

Результати Національного відбору Євробачення визначали професійне журі та глядачі, які підтримували фаворитів з допомогою СМС-голосування та онлайн-опитування в застосунку Дія.

Результати голосування у фіналі Нацвідбору-2024

  • Влад Шериф – 1
  • Абіє – 2
  • MOLODI – 7
  • Future Culture – 5
  • Маша Кондратенко – 8
  • KHAYAT – 10
  • FIЇNKA – 6
  • KRYLATA – 4
  • Ziferblat – 9
  • "ДК Енергетик" – 3

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