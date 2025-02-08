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Результати Національного відбору Євробачення визначали професійне журі та глядачі, які підтримували фаворитів з допомогою СМС-голосування та онлайн-опитування в застосунку Дія.
Результати голосування у фіналі Нацвідбору-2024
Як проголосували журі
- Влад Шериф – 1
- Абіє – 2
- MOLODI – 7
- Future Culture – 5
- Маша Кондратенко – 8
- KHAYAT – 10
- FIЇNKA – 6
- KRYLATA – 4
- Ziferblat – 9
- "ДК Енергетик" – 3