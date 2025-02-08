Не пропустіть Унікальні пісні та нові деталі фіналу: все, що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

Результати Національного відбору Євробачення визначали професійне журі та глядачі, які підтримували фаворитів з допомогою СМС-голосування та онлайн-опитування в застосунку Дія.

Результати голосування у фіналі Нацвідбору-2024

Як проголосували журі