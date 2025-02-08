Не пропустите Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025
Результаты Национального отбора Евровидения определяли профессиональное жюри и зрители, которые поддерживали фаворитов с помощью СМС-голосования и онлайн-опроса в приложении Дия.
Результаты голосования в финале Нацотбора-2024
Как проголосовали жюри
- Влад Шериф – 1
- Абие – 2
- MOLODI – 7
- Future Culture – 5
- Маша Кондратенко – 8
- KHAYAT – 10
- FIЇNKA – 6
- KRYLATA – 4
- Ziferblat – 9
- "ДК Энергетик" – 3
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