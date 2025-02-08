Не пропустите Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025

Результаты Национального отбора Евровидения определяли профессиональное жюри и зрители, которые поддерживали фаворитов с помощью СМС-голосования и онлайн-опроса в приложении Дия.

Результаты голосования в финале Нацотбора-2024

Как проголосовали жюри

Влад Шериф – 1

– 1 Абие – 2

– 2 MOLODI – 7

– 7 Future Culture – 5

– 5 Маша Кондратенко – 8

– 8 KHAYAT – 10

– 10 FIЇNKA – 6

– 6 KRYLATA – 4

– 4 Ziferblat – 9

– 9 "ДК Энергетик" – 3

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