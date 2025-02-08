Саме вони разом з глядачами обиратимуть представника України, який вже в травні відправиться на пісенний конкурс Євробачення-2025 до Швеції. Боротьба між фіналістами розпочалася у прямому ефірі об 18:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Важливо Унікальні пісні та нові деталі фіналу: все, що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

Онлайн-трансляція фіналу Нацвідбору на Євробачення-2025: дивіться прямий ефір

Цього вечора глядачі побачать живі виступи усіх фіналістів, яких обирало професійне журі за результатами прослуховувань та глядачі у Дії. На жеребкуванні, яке відбулося на пресконференції учасників, де презентували пісні, стало відомо, в якому порядку побачимо виступи у фіналі 8 лютого.

Влад Шериф – Wind of Change Абіє – "Дім" MOLODI – My Sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No Time To Cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" KRYLATA – Stay True Ziferblat – Bird of Pray "ДК Енергетик" – "Сіль".

Як проголосувати на Нацвідборі Євробачення-2025? Голосування, традиційно, відбуватиметься у застосунку Дія. Минулого року кількість охочих проголосувати за фаворита була такою великою, що у Дії стався збій, через що результати були оголошені наступного дня. Щоб не повторити помилок, організатори відбору додали ще одну можливість віддати голос за найкращого учасника – через смс-голосування. Всі деталі оголосять у прямому ефірі.

Національний відбір на Євробачення-2025: коротко про головне