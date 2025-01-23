Сьогодні, 23 січня, відбулась пресконференція щодо фіналу Національного відбору. Голова делегації від України Оксана Скибінська та режисер Герман Нєнов оголосили кілька важливих моментів, передає 24 Канал.

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Зміни в голосуванні

Оксана Скибінська повідомила, що організатори вирішили вдосконалити систему голосування. Адже минулого року стався інцидент, коли застосунок Дія не зміг прийняти всі голоси за фіналістів Нацвідбору.

У фіналі Нацвідбору українці зможуть голосувати за фаворита не тільки через Дію, але й через смс-повідомлення. Таким чином більше людей будуть залученими у пісенний конкурс.

Висновки зроблено. Буде Дія, але буде ще один метод голосування – смс. Тому будь-хто, сподіваємось, буде мати можливість віддати свій голос за улюбленого виконавця,

– повідомила Оксана Скибінська.

Яким буде фінал Нацвідбору

8 лютого фінал Національного відбору відбудеться у форматі телеконцерту. Креативним директором концерту цьогоріч є Герман Нєнов, який готує грандіозне шоу з метою об'єднати всю країну.

Це буде одна з найкрасивіших сцен за всю історію Національних відборів.... Ми за форматом обіцяємо вам не просто Нацвідбір, а велике грандіозне, українське Євробачення. У шоу ми додали елементів, які присутні гранд-фіналі великого шоу, – анонсував режисер.

Один з елементів – це грін-рум. Це 10 делегацій від кожного фіналіста, де буде своя група підтримки та можливість спілкуватися з ведучими, ділитися емоціями. Портрети учасників будуть представлені у стильних посткардах. Також заплановано 5 інтервал-актів та троє ведучих, імена яких наразі засекречені.

Окрім того, Герман Нєнов анонсував масштабне відкриття Нацвідбору, де виступлять 9 зірок українського Євробачення. Вони виконають особливу для України пісню.

"Усі повинні подивитися цей Нацвідбір, щоб відчути те, що ми всі єдині, і наскільки ми круті. 10 фіналістів зі свіжою, крутою та унікальною музикою. Це буде грандіозно, масштабно, епічно і по-євробаченськи, що найголовніше", – підсумував Нєнов.

Музична продюсерка Тіна Кароль додала, що всі пісні фіналістів відрізняються за жанрами. Це виводить конкурс на новий рівень.