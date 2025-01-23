Сегодня, 23 января, состоялась пресс-конференция по финалу Национального отбора. Глава делегации от Украины Оксана Скибинская и режиссер Герман Ненов объявили несколько важных моментов, передает 24 Канал.

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Изменения в голосовании

Оксана Скибинская сообщила, что организаторы решили усовершенствовать систему голосования. Ведь в прошлом году произошел инцидент, когда приложение Дія не смогло принять все голоса за финалистов Нацотбора.

В финале Нацотбора украинцы смогут голосовать за фаворита не только через Дію, но и через смс-сообщения. Таким образом больше людей будут вовлеченными в песенный конкурс.

Выводы сделаны. Будет Дія, но будет еще один метод голосования – смс. Поэтому любой, надеемся, будет иметь возможность отдать свой голос за любимого исполнителя,

– сообщила Оксана Скибинская.

Каким будет финал Нацотбора

8 февраля финал Национального отбора состоится в формате телеконцерта. Креативным директором концерта в этом году является Герман Ненов, который готовит грандиозное шоу с целью объединить всю страну.

Это будет одна из самых красивых сцен за всю историю Национальных отборов.... Мы по формату обещаем вам не просто Нацотбор, а большое грандиозное, украинское Евровидение. В шоу мы добавили элементов, которые присутствуют гранд-финале большого шоу, – анонсировал режиссер.

Один из элементов – это грин-рум. Это 10 делегаций от каждого финалиста, где будет своя группа поддержки и возможность общаться с ведущими, делиться эмоциями. Портреты участников будут представлены в стильных посткардах. Также запланировано 5 интервал-актов и трое ведущих, имена которых пока засекречены.

Кроме того, Герман Ненов анонсировал масштабное открытие Нацотбора, где выступят 9 звезд украинского Евровидения. Они исполнят особую для Украины песню.

"Все должны посмотреть этот Нацотбор, чтобы почувствовать то, что мы все едины, и насколько мы крутые. 10 финалистов со свежей, крутой и уникальной музыкой. Это будет грандиозно, масштабно, эпично и по-евробаченски, что самое главное", – подытожил Ненов.

Музыкальный продюсер Тина Кароль добавила, что все песни финалистов отличаются по жанрам. Это выводит конкурс на новый уровень.