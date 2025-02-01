Традиционно победителя Нацотбора будут определять по результатам голосования членов жюри и зрителей, пишет 24 Канал со ссылкой на "Суспільне". Как проголосовать за своего фаворита, читайте в материале.

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В этом году зрители будут голосовать с помощью СМС-сообщения или в мобильном приложении Дія. Принять участие в онлайн-опросе смогут люди в возрасте от 14 лет. Чтобы отдать свой голос за одного из десяти финалистов, нужно зайти в Дію и в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос".

Чтобы проголосовать с помощью СМС, надо отправить сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10 (выбираете тот, который соответствует порядковому номеру участника).

Порядок выступления финалистов:

Влад Шериф – Wind of change Абие – "Дім" MOLODI – My sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No time to cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" KRYLATA – Stay true Ziferblat – Bird of pray "ДК Энергетик" – "Сіль"

Важно! С одного телефонного номера будет засчитано одно СМС-сообщение за одного финалиста.

О начале и завершении зрительского голосования сообщат ведущие. В этом году Национальный отбор на Евровидение-2025 будут вести Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Отметим, что в этом году зрители смогут проголосовать не только через Дію, но и через СМС-сообщения, ведь в прошлом году мобильное приложение не смогло принять все голоса.